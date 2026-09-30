Стратегическое партнерство технологий САПР, ТИМ и ИИ для проектов капитального строительства

АО «СиСофт Девелопмент» (ГК «СиСофт») и ООО «Ай-Джи-Эй Системы» (ГК «Ай-Джи-Эй») заключили соглашение о стратегическом партнерстве по созданию опережающих прорывных технологий проектирования, управления проектным производством, строительством и эксплуатацией объектов капитального строительства на основе искусственного интеллекта.

Партнерство объединяет технологии информационного моделирования «СиСофт», такие как Model Studio CS и MS, CADLib и XLib, с «Ай-Джи-Эй Power Platform». Новое решение позволяет объединять 3D информационные модели, инженерные данные, документы, участников, корпоративные системы и ИИ-сервисы в сквозных бизнес-процессах. Новые технологические возможности совместного решения позволяют поднять эффективность и качество проектов.

Решение САПР/ТИМ на основе ИИ ориентировано на широкий круг организаций, работающих со сложными инженерными объектами и большими объемами данных. Для проектных организаций оно может использоваться при управлении исходными данными и заданиями, взаимодействии с субподрядчиками, контроле качества проектной документации и снижения рутинных операций. Для генподрядчиков – при формировании сводной модели, управлении спецификациями и закупками, контроле план-факта строительно-монтажных работ и формировании исполнительной документации. Для владельцев и эксплуатирующих организаций – при анализе причин простоев, планировании технического обслуживания и ремонта, управлении ресурсами и оценке вариантов замены оборудования.

В инженерных задачах особенно важен контекст и контроль, в котором ИИ формирует вывод или выполняет действие. Поэтому ИИ должен опираться на достоверные данные. Решения ГК «СиСофт» обеспечивают разработку информационной модели и управления инженерными данными, структурирование информации проекта и совместную работу с моделью. Power Platform дополняет эту среду инструментами работы с реестрами и задачами, аналитикой, уведомлениями, интеграцией с внешними системами и подключением ИИ-сервисов. Такая архитектура позволяет применять ИИ в контексте 3D-моделей, атрибутов, документации, статусов, нормативно-справочной информации и связей между объектами.

Архитектура решения предусматривает возможность подключения различных ИИ-моделей, включая open-source/open-weight модели, а также уже применяемые заказчиком инструменты искусственного интеллекта. Важно, что решение может развертываться в облачной инфраструктуре или в закрытом контуре заказчика.

«Суть нашего партнерства – дать заказчикам больше возможностей для применения современных технологий и повысить эффективность работы на разных этапах реализации проекта, – сказал Сергей Ергопуло, директор по развитию технологий информационного моделирования ГК «СиСофт» – Мы объединяем работу с проектной продукцией, инженерными данными и информационной моделью с возможностями ИИ-агентов и сервисов. При этом для нас принципиально важно, чтобы ИИ был встроен в управляемый процесс: использовал реальные данные проекта, учитывал требования и правила организации, а результаты его работы оставались под контролем ответственных специалистов».

«Мы видим большой потенциал в создании прикладных инженерных систем, где информационные модели, данные, процессы и инструменты искусственного интеллекта работают как единая среда – сказал директор департамента цифровой трансформации Филипп Новодворский, группа компаний «Ай-Джи-Эй». – Сотрудничество с «СиСофт Девелопмент» позволяет объединить наши технологии и опыт создания информационных систем для сложных инженерных объектов с сильной инженерной продуктовой линейкой и партнерской экосистемой ГК «СиСофт».

Компания «СиСофт Девелопмент» будет поставлять ИИ-решения как эксклюзивный мастер-дистрибьютор.