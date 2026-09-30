Сбербанк представил универсального ИИ-аналитика для финансистов

Сбербанк и институт AIRI представили новую версию ИИ-аналитика для финансистов (AIFA). ИИ-агент может работать с широким кругом финансовых задач: самостоятельно декомпозировать поставленную цель, определять последовательность действий, подбирать необходимые инструменты и формировать итоговый результат. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Прототип решения Сбербанк впервые представил в ноябре 2025 г. Уже тогда специализированный агент умел распознавать PDF-отчетность по МСФО, извлекать из нее необходимые показатели, анализировать причины их изменения и готовить заключение. В новой версии вырос уровень автономности AIFA. Если раньше агент выполнял задачу по заранее заданному человеком сценарию, то теперь он самостоятельно определяет, какие шаги необходимо сделать для достижения поставленной цели и в какой последовательности их выполнить.

Еще одно ключевое отличие новой версии — универсальность. В отличие от решений, создаваемых под отдельные бизнес-сценарии и конкретные типы запросов, AIFA может использоваться для разных финансовых ролей и процессов. Агент способен проводить кредитный, инвестиционный и отраслевой анализ, работать не только с отчетностью по МСФО, но и с другими форматами и стандартами финансовой отчетности. Среди доступных сценариев — финансовое моделирование, ретроспективный, факторный и сравнительный анализ, кросс-документная сверка для IR, мониторинг для риск-функции, а также план-факт анализ для инвестиционных аналитиков.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка: «ИИ трансформирует саму модель работы финансовой функции. Значительная часть времени специалистов уходила на подготовку данных, их сверку и расчеты — то есть на задачи, которые можно автоматизировать. AIFA берет на себя рутину, позволяя человеку сосредоточиться на интерпретации результатов анализа и принятии решений. В основе AIFA — единое агентное ядро, которое может интегрироваться в разные бизнес-процессы и адаптироваться под роль конкретного пользователя. Так, кредитному специалисту агент помогает оценивать финансовое положение заемщика, инвестиционному аналитику — исследовать компании и рынки, риск-менеджеру — выявлять риски контрагентов».

Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI: «AIFA показывает, как исследования становятся продуктом: от извлечения показателей из отчетности — к агенту, который сам планирует анализ под задачу аналитика. Решение растет на реальных данных и реальных задачах, и мы видим большой потенциал агентных подходов в финансах».

Сейчас AIFA развивается и тестируется на внутренних задачах Сбербанка. В 2027 г. банк планирует предложить решение рынку — финансовым службам компаний. В корпоративном контуре ИИ-агент сможет автономно выполнять ряд задач бухгалтера или финансового директора: формировать отчетность на основе учетных данных, анализировать ее, проверять на соответствие внутренним методикам и регуляторным требованиям, а также готовить рекомендации по улучшению финансового состояния компании.