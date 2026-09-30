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Сбербанк объединит технологии российских стартапов для развития сервисов в сфере здоровья

Сбербанк расширяет сотрудничество с пятью технологическими стартапами — «ТелеМедХаб», «Офтальмо.AI», LUUK, Sain и Scanderm. Стороны заключили соглашения о развитии совместных проектов. При этом часть из них уже работают в продуктах и решениях компаний «СберЗдоровье» и «СберМедИИ» (входят в индустрию здоровья Сбербанка). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Искусственный интеллект стал одним из факторов трансформации здравоохранения. Медицина переходит от реакции на уже возникшее заболевание к постоянной работе с данными о здоровье человека, раннему выявлению рисков и персональной профилактике. Одна из ключевых задач сегодня — сделать такие технологии доступными миллионам людей и встроить их в повседневную жизнь. Решить эту задачу можно, объединив компетенции и разработки технологических компаний, медицинского и научного сообщества и стартапов. Расширяя партнерство со стартапами, мы создаем условия, чтобы перспективные российские технологии быстрее проходили путь от разработки и пилотирования до масштабного применения в реальной медицинской практике».

«ТелеМедХаб» помогает врачам и пациентам дистанционно анализировать состояние здоровья между консультациями врача. Технология позволяет передавать в раздел «Умный мониторинг» в приложении «СберЗдоровья» данные с умных тонометров, глюкометров и фитнес-браслетов. Искусственный интеллект обрабатывает полученные показатели и формирует информацию о динамике состояния пациента. В дальнейшем к сервису можно будет подключать новые умные устройства, чтобы пользователи могли контролировать состояние здоровья с помощью тех устройств, которыми уже пользуются.

«Офтальмо.AI» позволяет проверить зрение с помощью обычного смартфона без специального оборудования. Во время теста искусственный интеллект следит за расстоянием до экрана, положением человека и освещением, чтобы оценить остроту, контрастность и центральное зрение.

LUUK анализирует состояние кожи по фотографии лица. Технология за несколько секунд определяет семь параметров, включая тип кожи, покраснения, акне, морщины, расширенные поры и пигментацию, и формирует персональный отчет. Результаты оценки можно обсудить с дерматологом «СберЗдоровья» на онлайн-консультации.

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ИИ-платформа Sain формирует персональные рекомендации по сну, питанию и физической активности на основе данных с носимых устройств и диалога с пользователем. В рамках партнерства Sain интегрируют с медицинскими сервисами «СберЗдоровья»: при необходимости пользователь сможет обратиться к профильному врачу или пройти обследование. Также в Sain добавят технологию оценки уровня стресса, которая используется в GigaDoc.

Scanderm совместно со Сбербанком будет работать сразу над двумя направлениями. Технологию оценки состояния кожи интегрируют в GigaDoc: пользователь сможет пройти оценку по видео лица, а ИИ определит до 20 параметров состояния кожи. Результаты помогут обратить внимание на возможные изменения и при необходимости обратиться к дерматологу или косметологу. Второе направление – стоматологическое, реализуется совместно со SPLAT Global. Ее инновационная технология цифровой диагностики здоровья полости рта уже интегрирована в приложении «СберЗдоровье». До конца 2026 г.

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