Рязанская область обеспечит долговременное хранение архивных данных с помощью оптических носителей

ГК «Электронный архив» поставила в Государственный архив Рязанской области «Эларобот» НСМ 2105 — роботизированный комплекс долговременного хранения данных на оптических носителях. Новое оборудование дополнило технологическую инфраструктуру учреждения, созданную при участии «Элар» и охватывающую основные процессы работы с архивной информацией — от перевода документов в электронный вид до обеспечения защищенного долговременного хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Поставка выполнена в рамках обеспечения сохранности переведенных в электронный вид особо ценных и критически важных архивных документов и стала продолжением многолетнего технологического сотрудничества «Элар» с Государственным архивом Рязанской области. Площадка оцифровки учреждения уже оснащена комплексами планетарного сканирования линейки «ЭларСкан», включенными в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а теперь технологическую инфраструктуру архива дополнила система защищенного долговременного хранения данных.

«Эларобот» НСМ 2105 входит в отечественную линейку программно-аппаратных комплексов долговременного хранения данных на оптических носителях, включенную в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

В основе технологии«Эларобот» НСМ — неперезаписываемые оптические диски Blu-ray BDXL класса Archival Grade, рассчитанные на долговременное хранение информации в течение более 100 лет без регулярной замены носителей и миграции данных. Помимо длительного срока службы, оптические диски отличаются повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды и гарантируют защиту записанных данных, что позволяет обеспечивать долговременную сохранность ценной архивной информации на протяжении десятилетий.

Принцип однократной записи обеспечивает физическую неизменность информации непосредственно на уровне носителя: записанные данные невозможно программно модифицировать, удалить или зашифровать. Такой подход формирует аппаратно защищенный уровень хранения, который сохраняет данные даже в случае компрометации основной ИТ-инфраструктуры и обеспечивает их защиту от деструктивных кибератак.

Модульный принцип построения линейки «Эларобот» НСМ позволяет формировать системы различного масштаба и конфигурации в зависимости от объема данных и интенсивности обращения к ним, сочетая онлайн- и офлайн-режимы хранения. При необходимости технология также позволяет создавать территориально распределенные системы резервного хранения и изолированные сегменты для особо значимых информационных ресурсов.

ГК «Электронный архив» разрабатывает и производит отечественные программные и аппаратные решения, охватывающие полный цикл работы с документами — от профессиональной оцифровки и интеллектуальной обработки до создания электронных архивов, организации доступа и защищенного долговременного хранения данных. Собственные технологии и разработки «Элар» позволяют объединять эти процессы в единую информационную среду, обеспечивая работу с документами и данными на всех этапах их жизненного цикла.