Рост технологических инноваций в промышленности и сфере услуг (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Росстата по итогам 2025 г. анализирует уровень инновационной активности организаций в сфере технологических инноваций, уделяя особое внимание характерным чертам отраслей-лидеров. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

К технологическим инновациям относятся новые или усовершенствованные продукты и процессы, внедренные на рынке и/или используемые организацией. Активность организаций в этой сфере оценивается по методике Росстата (приказ от 20.12.2019 № 788). Основной критерий — фактические затраты в отчетном году на деятельность, связанную с технологическими инновациями: исследования и разработки (ИР), приобретение машин и оборудования, инжиниринг, дизайн и др. Дополнительно учитываются выполнение ИР, отгрузка собственной инновационной продукции и регистрация организации в отчетном году.

Главные выводы

Уровень инновационной активности в сфере технологических инноваций в 2025 г. составил 24% в среднем по экономике и около 30% в обрабатывающих производствах. В отдельных отраслях показатель достиг 75–80%, что сопоставимо с уровнем ведущих стран: Канады (71,9%), Бельгии (70,3%), США (64,7%) и Германии (63,4%).

В разрезе отраслей тройку лидеров образуют коммерческий сектор исследований и разработок (80,9%), производство летательных и космических аппаратов (75,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (64,5%). Высокую инновационную активность (41,3–52,6%) демонстрируют также производители машин и оборудования, автомобилей, электрооборудования, судов, кокса и нефтепродуктов, лекарств.

Какие индикаторы отличают организации лидирующих отраслей? Так, например, по численности работников они оказались почти вдвое крупнее (285 чел. в расчете на организацию против 160 чел. в группе остальных). Каждый второй сотрудник (48,3%) — специалист с высшим образованием (38,9% в другой группе).

Организации отраслей-лидеров выделяются масштабом финансовых вложений. Их инвестиции в основной капитал достигли 2,6 трлн руб. (273,5 млн на одну организацию против 201,4 млн руб. в других отраслях); затраты на технологические инновации составили 1,9 трлн руб. (1,1 млрд против 353,7 млн руб.), а их значительная часть направлена на исследования и разработки (58,8 против 14,3% в остальных отраслях). Более трети организаций в лидирующих отраслях имеют собственные научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения (35,6 против 3,1% во второй группе).

Около 40% затрат на технологические инновации в отраслях-лидерах покрывают бюджетные средства (в другой группе — 10%). По государственным и муниципальным контрактам организации отраслей-лидеров выпустили инновационной продукции на сумму 1,8 трлн руб. (33,9 против 15,4%); по заказам пользователей такую продукцию реализовывали 48,8% организаций (18,5% в других отраслях).

Инновационный потенциал отраслей-лидеров поддерживает технологическое партнерство: при реализации инноваций с другими организациями сотрудничали 29% инноваторов против 13,7% в остальных отраслях, также в четыре раза чаще взаимодействовали с научными организациями, с вузами и потребителями — в три раза, с организациями своей бизнес-группы — в 2,4 раза.

Резюме

Высокая инновационная активность, сравнимая с уровнем ведущих стран, определяется прежде всего наличием достаточных финансовых ресурсов, развитым научным потенциалом и стимулированием потребительского и пользовательского спроса на инновационную продукцию. В лидирующих отраслях все затратные показатели организаций в разы превосходят соответствующие значения в остальных отраслях. Во многом такие траты объясняются смещением фокуса инновационной деятельности на более масштабные и, соответственно, дорогостоящие продуктовые инновации, направленные на выпуск новых импортозамещающих видов продукции, определяющих технологические прорывы и технологический суверенитет страны.