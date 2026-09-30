Подтверждена совместимость Nova и StarVault с PAM-платформой СКДПУ НТ

Компании Orion soft и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость собственных продуктов — Kubernetes-платформы Nova, системы управления секретами StarVault и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Совместное использование решений позволяет организовать централизованное управление привилегированным доступом с автоматической выдачей динамических секретов в зашифрованном виде.

В ходе тестирования специалисты компаний проверили сценарий совместной работы, в котором СКДПУ НТ не хранит пароли локально, а получает их из StarVault. StarVault генерирует динамические секреты, а СКДПУ НТ использует их для организации контролируемого доступа к целевым системам. Тестирование подтвердило возможность централизованно управлять секретами и безопасно передавать их между компонентами инфраструктуры. Подтверждена автоматическая ротация учетных данных привилегированных пользователей и подрядчиков. Тестирование также подтвердило корректную работа СКДПУ НТ в контейнерной среде под управлением Nova.

На практике совместимость решений снижает риски компрометации учетных данных при временном доступе к критическим системам, например, когда ИТ-подрядчик обслуживает инфраструктуру. Администратор инициирует выдачу доступа через интерфейс СКДПУ НТ, которая запрашивает динамический пароль у StarVault. Для подключения могут быть использованы как существующие, так и одноразовые учетные данные с ограниченным временем жизни. Все действия пользователя записываются и архивируются, что позволяет провести детальное расследование в случае инцидента.

«Крупные компании сегодня сталкиваются с необходимостью усиливать защиту инфраструктуры изнутри и соблюдать требования регуляторов к безопасному хранению секретов. Совместимость СКДПУ НТ с Nova и StarVault позволяет выстраивать управление привилегированными доступами на базе полностью российских технологий. Контейнеризация, управление секретами и PAM работают в связке, исключая ошибки, возможные при ручной выдаче доступов, и снижая риски утечек», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.

«У многих заказчиков уже сложились собственные подходы к управлению секретами — важно, чтобы наша PAM-платформа могла их поддержать. Совместимость со StarVault расширяет возможности применения СКДПУ НТ в таких инфраструктурах: заказчик развивает управление секретами и контроль привилегированных пользователей как связанные части своей системы ИБ. И всё это — без пересмотра уже существующих архитектурных решений», — сказал Алексей Ширикалов, руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион».