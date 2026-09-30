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МТС поднялась в горные села Гдым и Ритляб

МТС подключила к своей сети высокогорные села Гдым Ахтынского района и Ритляб Чародинского. Теперь голосовой связью и высокоскоростным интернетом компании могут пользоваться еще более 300 жителей Дагестана. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь МТС раскинулась на высоте 2200 метров в Гдыме и свыше 2300 метров в Ритлябе. Теперь местные жители смогут пользоваться цифровыми сервисами компании, онлайн банками, госуслугами, социальными сетями, читать новости в интернете, оставаться на связи с родными и близкими в любой точке своих сел и за их пределами.

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Эти высокорные села также являются частью туристических маршрутов для искушенных путешественников, готовых отказаться от легкого отдыха и идти высоко в горы. Ритляб привлекает природными достопримечательностями вокруг. Например, здесь находится озеро Бишеней, которое расположено в отроге горы Купол Бишенея. Возле Гдыма находится гора Ярусадаг и водопад «Линия жизни». С доступом к сотовой связи путешествия в эти места станут безопаснее. Туристы смогут делиться своими впечатлениями оперативнее, а в случае необходимости позвать на помощь.

«За горными хребтами Гдыма находится граница соседнего государства, поэтому путешественникам стоит помнить, что для посещения этих мест необходимо заранее получать пропуск через Госуслуги. Мобильный интернет, который теперь здесь работает, позволит открыть этот пропуск онлайн в любой момент и предъявить пограничной службе», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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