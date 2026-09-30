CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

МТС автоматизировала диспетчерскую службу Мурманского областного медцентра

Компания МТС внедрила платформу «Мобильные сотрудники» в Мурманском областном медицинском центре (МОМЦ). Решение помогло автоматизировать распределение выездных заявок между бригадами фельдшеров: время назначения бригады сократилось на 45%, а время прибытия на вызов — на 18%. При этом эффективность диспетчерской службы выросла в 12 раз — теперь один диспетчер может обрабатывать объем заявок, который раньше требовал дюжины сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа «Мобильные сотрудники» позволила перевести процесс координации выездных бригад в цифровой формат. Специалисты МТС совместно с командой МОМЦ перевели все операционные процессы в единый цифровой контур. На планшеты фельдшеров было установлено мобильное приложение «МТС Координатор», через которое сотрудники получают задачи и отчитываются об их выполнении. Для автоматического распределения заявок между бригадами был настроен Автодиспетчер: система сама подбирает бригаду с учетом ее местоположения, графика работы и других параметров. Кроме того, реализована интеграция с медицинской информационной системой МОМЦ — после визита фельдшер фиксирует результаты в приложении, и данные о диагнозе автоматически передаются в общую систему медцентра, исключая повторный ручной ввод.

Решение позволило кардинально повысить эффективность диспетчерской службы: теперь один диспетчер способен обрабатывать заявки для нескольких подразделений, выполняя работу, которая ранее требовала участия 12 человек. Время от поступления заявки до назначения бригады сократилось на 45%, а прибытие на вызов ускорилось на 18%. В среднем одна бригада теперь выполняет на 22% больше выездов за смену.

<p>Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника</p>
Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника Цифровизация

«Автоматизация ключевых процессов в региональном здравоохранении — это прежде всего забота о людях. Для территории Крайнего Севера с ее экстремальным климатом, затяжной полярной зимой и сложной логистикой скорость принятия решений имеет большое значение. Платформа позволила перевести управление выездными бригадами медцентра на новый уровень, убрав лишние звенья в цепочке «звонок — приезд фельдшера». Мы рады, что наши цифровые инструменты помогают решать важнейшие социальные задачи в регионе», — отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

«В условиях Заполярья каждая минута — это вопрос здоровья пациента. Раньше наши диспетчеры тратили драгоценное время на звонки и ручное распределение, пытаясь понять, кто из фельдшеров ближе к выезду. Теперь программа делает это за секунды. Для нас главное удобство этой системы не в цифрах отчета, а в том, что бригада оказывается у постели больного почти на пятую часть быстрее. Мы вернули врачам самое ценное — время для лечения», — отметил главный врач ГОАУЗ МОМЦ Аркадий Амозов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

Больше никакой Америки. Европа создаст суверенную платежную систему на замену Visa и Mastercard

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Российские лидеры в сфере импортозамещения промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще