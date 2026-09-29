Представлены первые гаджеты на отечественном процессоре «Гиперком-У» под управлением ОС «Аврора»

Российская компания «АИСА ИТ-Сервис» представила предсерийные образцы первых защищенных промышленных смартфонов и планшетов на отечественном процессоре К1892ВМ21Я («Гиперком-У») разработки НПЦ ЭЛВИС под управлением доверенной ОС «Аврора». Устройства проектируются для использования в экстремальных условиях и наиболее востребованы на значимых объектах КИИ, в том числе в труднодоступных местах, предприятиями и организациями из добывающей промышленности, транспорта, нефтегазового комплекса, энергетики, служб экстренного реагирования (МВД, МЧС).

Отечественная операционная система «Аврора» предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. В 2026 г. ожидается выход обновленной версии 5.2.2. Доработки осуществляются в том числе на основе обратной связи, полученной в ходе промышленной эксплуатации.

Павел Эйгес, генеральный директор «Открытой мобильной платформы», сказал: «Смартфон и планшет АИСА на российском процессоре «Гиперком-У» — важный шаг к собственному технологическому ядру. Суверенитет определяется способностью самостоятельно развивать продукт: менять архитектуру, исправлять уязвимости, выпускать обновления и поддерживать устройства годами. Для этого нужны свои компетенции в микроэлектронике, операционных системах и средствах разработки. Поэтому для нас развитие «Авроры» и отечественной аппаратной базы — взаимосвязанные задачи. Вместе они создают основу для самостоятельной технологической платформы. Международная кооперация при этом необходима. Собственное ядро даёт возможность участвовать в ней с сильной позиции, сохраняя контроль над критическими технологиями. Дальше — серия, реальные внедрения и следующее поколение продуктов. Именно способность создавать это следующее поколение и определяет устойчивость технологического суверенитета».

Характеристики устройств:

Смартфон: сканеры 1D/2D-штрихкодов, работа при температурах от -20 до +50 градусов Цельсия и влажности до 95%, возможность редактирования и подписания документов квалифицированной электронной подписью, высокая степень защиты от внешних воздействий, централизованное обновление ПО и возможность интеграции с существующими ИТ-системами.

Планшет: высокая степень герметизации и ударопрочность, долговечность (рассчитан на более 5 лет эксплуатации), 10-дюймовый экран, порты Ethernet, RS-232, USB, работа при температурах от - 30 до +60 градусов Цельсия, аккумулятор 5000 мА*ч, стилус, нагрудный держатель, держатель на руку.

Модули связи разработаны российским предприятием НИИМА «Прогресс», а пылевлагозащита смартфона и планшета соответствует IP68 по стандарту IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).