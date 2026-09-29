«Некстби» добавила конструктор продуктов в состав собственной платформы

Компания «Некстби» в рамках обновления флагманского продукта расширила его инструментарий: у одноименной интеграционной платформы появился конструктор пользовательских интерфейсов. Инструмент позволяет собирать пользовательские формы для быстрого обмена и организации ввода данных, дает возможность создавать сложные решения, в том числе – отраслевые, практически без участия разработчиков. Конструктор значительно усиливает автономность заказчиков и позволяет им выступать соавторами решений без запуска дорогостоящих проектов. Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

По данным исследования Global CIO, 73% компаний в России в 2026 г. находятся в процессе планового развития информационных технологий, на одном из этапов цифровой трансформации. Учитывая активный переход российского бизнеса на новый цифровой уровень, «Некстби» направляет свои усилия на оперативное масштабирование возможностей собственной цифровой платформы.

Продукт компании принадлежит к новому поколению платформ глубокой автоматизации, сочетающих возможности ETL, BI, Lakehouse, ERP и ERM-систем, включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. После выхода на рынок в середине 2025 г. в платформу уже были добавлены визуальный BPMN-редактор, полноценная Self-Serivce Deployment подсистема и фреймворк AutoML.

Обновленная платформа содержит необходимый и достаточный комплекс технологических решений, который поможет бизнесу подготовить инфраструктуру к безопасному использованию новых технологий, включая искусственный интеллект в масштабных цифровых двойниках реальной инфраструктуры.

Сейчас в числе приоритетов «Некстби» – увеличение мощности выпуска решений, созданных на основе флагманской платформы, и повышение их удобства. Запуск конструктора пользовательских интерфейсов в новой версии платформы – очередной серьезный шаг на этом пути. В планах компании – продолжение развития платформы в обозначенном направлении.

Конструктор представляет собой новый раздел инструментария платформы, позволяющий создавать и запускать на базе платформы новые интерфейсы. Палитра визуальных компонентов позволяет оперативно создать макет интерфейса, а новая объектная модель отвечает за связь с накопленными в системе данными, конвейерами, правилами и витринами.

В отличие от распространенных конструкторов форм, «Некстби» предлагает конструктор пользовательских интерфейсов не только и не столько для проведения «опросов», анкетирования и обучающих тестов – возможности его применения гораздо шире и значимее для бизнеса. Например, с помощью этого инструмента можно собрать динамическую витрину с пользовательскими компонентами управления, что дает значительно большую гибкость по сравнению с компонентами управления и фильтрами коробочных продуктов.

В процессе формирования конструктором новых интерфейсов учитываются требования к безопасности – как в борьбе с внедрением вредоносных механик, так и при корректном распределении прав доступа между пользователями.

«Мы хорошо понимаем современные вызовы, стоящие перед инструментами глубокой автоматизации и поддержки принятия решений, поэтому работаем на опережение. Выпуск конструктора продуктов финализирует создание инструментария для специалистов – теперь в платформе можно самостоятельно создавать не только витрины данных и конвейеры потоковой обработки, но и любые интерфейсы, а значит – любые бизнес-продукты. Мы вплотную подошли к комплексному решению для формирования цифровых двойников на современной технологической основе, которые в нашем понимании становятся максимально востребованы именно сейчас», – отметил генеральный директор компании «Некстби» Александр Цыкунов.

В обновлении также учтен опыт, полученный в результате решения новых масштабных задач заказчиков: существенно оптимизирована производительность отдельных компонентов обработки и представления данных, добавлены возможности отладки, новые виджеты и настройки.