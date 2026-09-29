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МТС внедрила Mobile ID для мгновенной авторизации пользователей на сайте SELA

МТС сообщает о внедрении решения Mobile ID для интернет-магазина одежды SELA, которое обеспечивает мгновенную и безопасную авторизацию пользователей по номеру телефона без использования логинов, паролей или проверочных кодов. Это решение позволяет пройти авторизацию даже в случаях, когда SMS c кодом не доставляется. В результате за три месяца конверсия в авторизацию на сайте SELA выросла на 23%, а время входа пользователей сократилось на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение Mobile ID по оптимизации клиентского пути при авторизации пользователей на сайте SELA построено на технологиях «МТС KYC Платформы» (KYC; know your customer). «МТС KYC Платформа» – группа продуктов для цифровой идентификации пользователей. После ввода номера телефона на сайте ритейлера пользователь получит уведомление оператора – SIM-Push с предложением «Принять» авторизацию. Это уведомление позволяет авторизоваться без получения SMS-кода, что на 40% ускоряет процесс входа в учетную запись. SIM-Push может работать и без доступа в интернет. Mobile ID доступен пользователям SELA на сайте интернет-магазина и в мобильном PWA-приложении.

Если пользователь отклонил SIM-Push, проигнорировал уведомление или является абонентом небольшого или виртуального оператора, то он будет автоматически перенаправлен на другой способ аутентификации через SMS.

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«Скорость авторизации – первое, с чем сталкивается пользователь той или иной платформы, поэтому сокращение времени на вход становится приоритетом в области улучшения клиентского опыта. Интеграция Mobile ID в SELA – еще один пример того, как каскадный подход к аутентификации решает сразу несколько задач: повышает конверсию, ускоряет вход и снижает затраты бизнеса», – отметил руководитель центра аутентификации и идентификации МТС Роман Аникушин.

«После внедрения Mobile ID уже 68% пользователей заходят в SELA через SIM-Push, им достаточно одного нажатия, чтобы подтвердить вход. Это помогает сократить время на авторизацию и быстрее возвращать покупателя к покупкам», – отметил руководитель группы разработки интернет-магазина SELA Павел Гумский.

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