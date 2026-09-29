МТС нарастила скорости интернета для участников всероссийского конкурса «Мастер года» на Ямале

МТС обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и участников финала всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года», который проходит с 28 сентября по 2 октября 2026 г. на Ямале. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили пропускную способность магистральных каналов ШПД-инфраструктуры на территории Новоуренгойского многопрофильного колледжа и Новоуренгойского техникума газовой промышленности до гигабитных скоростей. Это позволит участникам из 89 регионов страны во время соревновательных испытаний презентовать образовательные кейсы и проводить открытые уроки с использованием цифровых технологий – AR-решений, интерактивных онлайн-досок, геймификации, платформ для видеоконференций c ИИ.

Кроме того, для участников в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности МТС развернула бесплатное Wi-Fi-покрытие. Семь точек доступа охватывают всю территорию учебного заведения, включая актовый зал, студенческие аудитории, чтобы педагоги могли делиться с коллегами профессиональным опытом и лучшими практиками с помощью цифровых сервисов.

«Современное образование уже невозможно представить без современных цифровых технологий, и наша задача — сделать их максимально эффективным для педагогов и учащихся. Внедряя передовые решения, мы не просто автоматизируем привычные процессы, а создаем принципиально новую образовательную среду, где путь к знаниям становится более увлекательным и персонализированным. Например, платформа МТС Линк стала базовым импортозамещающим решением для онлайн-обучения в более чем 90 российских учебных заведениях. Мы рады, что с помощью наших цифровых возможностей участники конкурса «Мастер года» на Ямале смогут презентовать свои инновационные проекты ярко и масштабно», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

«Финал всероссийского конкурса «Мастер года» – одно из ключевых событий года в сфере образования, которое мы рады принимать в Новом Уренгое. Для того, чтобы оно прошло на высоком уровне, мы провели большую подготовительную работу, обеспечив участников не только методическими ресурсами, но и качественной цифровой инфраструктурой. Нам очень приятно, что телекоммуникационные компании поддерживают подобные образовательные проекты, вносят большой вклад в популяризацию передовых идей в области педагогики, повышая престиж педагогических профессий», – сказал заместитель директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марат Ныкышов.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Организаторы конкурса – Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.