LogistiX завершила автоматизацию третьего производственного склада группы «Готэк»

LogistiX завершила проект автоматизации склада сырья и готовой продукции АО «Готэк-Центр» площадью 10 300 кв. м в Новомосковске. На объекте внедрена система управления складом LEAD WMS. Проект реализован без остановки производства. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Холдинг «Готэк», в состав которого входит АО «Готэк-Центр», – один из российских производителей упаковки и упаковочных материалов. Предприятие в Новомосковске специализируется на производстве упаковки из гофрированного картона с многоцветной флексографической печатью.

До автоматизации склад работал по бумажной технологии, а значительная часть процессов зависела от знаний и действий сотрудников. По мере роста объемов производства такой подход становился все более трудоемким и повышал риск ошибок в учете. Склад обслуживает непрерывное производство, поэтому к запуску новой системы предъявлялись повышенные требования.

В результате все складские процессы – от приемки до отгрузки – были переведены под управление LEAD WMS. Это обеспечило прозрачность операций и единый контроль их выполнения. Система также поддерживает разные схемы хранения, уплотнение запасов и обработку излишков, недостач, брака и возвратов. По итогам проекта снизилось количество ошибок учета и выросла производительность складского комплекса.

Проект в Новомосковске стал продолжением развития складской логистики группы. На предыдущих площадках автоматизация уже дала измеримый операционный эффект: время на сверку принятого товара сократилось на 82%, а количество отгруженных автомобилей за 12-часовую смену выросло на 30%.

«Для нас важно, чтобы склад работал предсказуемо, а влияние человеческого фактора было минимальным. В масштабе производственного предприятия это напрямую влияет на стабильность процессов и выполнение обязательств перед клиентами. Поэтому одним из ключевых результатов автоматизации мы считаем повышение точности поставок», – сказал Сергей Сбродов, директор департамента по автоматизации и цифровизации группы предприятий «Готэк».