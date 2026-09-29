ИТ-холдинг «Т1» расширил возможности САЕ-платформы «Таумерикс» для комплексного инженерного анализа электроники

ИТ-холдинг «Т1» обновил собственную CAE-платформу «Таумерикс» для инженерного анализа электроники. В системе появились три новых возможности — анализ низкочастотного электромагнетизма, анализ целостности сигнала и анализ механической прочности. С учетом уже реализованных возможностей теплового анализа, анализа целостности питания и волновой оптики платформа охватывает шесть дисциплин, необходимых для всестороннего анализа электроники. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

«После обновления «Таумерикс» стал по-настоящему мультидисциплинарной платформой. С усложнением технологий изделия все чаще требуют учета разных физических явлений, одновременно действующих на них. Для бизнеса это вопрос предсказуемости — чем больше решений подтверждено расчетом, тем меньше сюрпризов на этапе испытаний и тем точнее компания планирует сроки и бюджет проекта», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и разработки продукта «Таумерикс», ИТ-холдинг «Т1».

Ключевой экономический эффект обновления достигается благодаря переходу от использования разрозненных программных пакетов к сквозному проектированию мультифизичной задачи в единой среде, что позволяет создать очень эффективные междисциплинарные связи. Такой подход упрощает постановку задачи, повышает точность расчетов и существенно сокращает время их выполнения.

Например, связанную задачу индукционного нагрева, в которой электромагнитное поле выступает источником тепла, «Таумерикс» решает в четыре раза быстрее, чем в известном зарубежном аналоге, в котором разные физические процессы считаются в отдельных программах с передачей данных между ними. Чистая экономия времени для одного расчета достигает 28 часов.

Для компаний это означает прямую оптимизацию бюджета. Чем больше проверок можно провести на цифровой модели, тем раньше можно обнаружить потенциальные проблемы и тем меньше итераций с изготовлением и испытанием физических прототипов требуется команде.

Одно из новых направлений платформы — анализ целостности сигнала. Он включает пост-топологический анализ с экстракцией S-, Y- и Z-параметров и системный анализ с использованием IBIS-моделей и S-параметров. С их помощью инженеры могут оценивать качество передачи сигнала, находить помехи и искажения, сравнивать несколько вариантов компоновки. В компаниях, разрабатывающих высокоскоростную электронику, на этот вид анализа приходится существенная доля расчетов.

Для оценки механической прочности в платформе стали доступны статический и модальный анализ. Прочностные расчеты — один из самых массовых видов инженерного анализа: специалистов этого профиля на предприятиях на порядок больше, чем инженеров по тепловым расчетам.

В «Таумерикс» также появилась инструменты для расчета низкочастотных электромагнитных процессов – гармонический анализ и магнитостатика. Это позволяет рассчитывать распределение электрического и магнитного полей, плотность токов, напряжения, определить потери и электромагнитные силы с учетом нелинейных свойств материалов.

Современная электроника становится компактнее и производительнее. При этом увеличиваются плотность размещения компонентов и сложность их взаимодействия. Одновременно развивается и российское производство: по данным Росстата, в январе-июле 2026 г. выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства и усложнение электроники повышают требования к качеству проектирования. Цифровое моделирование позволяет еще до изготовления прототипа выявлять ошибки в конструкции, передаче сигнала, электромагнитной совместимости и механической прочности.

Благодаря низкому порогу входа и сквозной логике интерфейса платформа «Таумерикс» позволяет предприятиям быстрее подключать к работе молодых специалистов, снижать нагрузку на ведущих инженеров. Это обеспечивает прямой бизнес-эффект за счет высвобождения рабочего времени инженеров-расчетчиков: специалисты могут уделять больше времени поиску новых решений, обеспечивающих высокую конкурентоспособность предприятия вместо выполнения рутинных перерасчетов.