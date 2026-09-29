«Гравитон» поставила 530 ПК Д51А для обновления рабочих мест крупной страховой компании

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Гравитон» завершил проект по обновлению парка рабочих мест крупной страховой компании. В рамках программы импортозамещения заказчику поставили 530 персональных компьютеров «Гравитон» Д51А. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

Перед страховой компанией стояла задача обновить пользовательские устройства с учетом корпоративной политики импортозамещения и требований действующей ИТ-инфраструктуры. При выборе оборудования учитывались производительность, совместимость с используемым программным обеспечением, возможность адаптации конфигурации и сроки поставки.

Д51А поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий и до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Компьютер совместим с российскими операционными системами, а также Windows 10 и 11. Для корпоративной эксплуатации предусмотрен Graviton Secure BIOS Boot и поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного программного обеспечения.

Поставка 530 компьютеров выполнена в согласованные сроки. Все устройства установлены, интегрированы в ИТ-инфраструктуру страховой компании и используются сотрудниками на обновленных рабочих местах.

«Для крупной организации переход на российское оборудование — это не только выбор подходящей модели ПК. Важно учесть требования к программному обеспечению, конфигурации рабочих мест и интеграции техники в существующую ИТ-инфраструктуру. Поэтому для этого проекта мы сформировали конфигурацию Д51А с учетом требований заказчика и обеспечили производство необходимого объема оборудования», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».