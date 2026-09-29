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3Logic Group расширяет линейку Crusader новыми серверами для задач искусственного интеллекта

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, расширила линейку серверов собственной торговой марки Crusader двумя высокопроизводительными конфигурациями Squire 4245R. Новые платформы ориентированы на ресурсоемкие вычислительные нагрузки, включая генеративный искусственный интеллект, обучение больших языковых моделей и математическое моделирование. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

Обе конфигурации выполнены в стоечном корпусе 4U и построены на базе двух процессоров AMD EPYC 9374F с поддержкой шины PCIe 5.0. Архитектура серверов оптимизирована для параллельных вычислений и рассчитана на установку передовых графических ускорителей Nvidia.

Для интеграции в инфраструктуру заказчиков доступны две конфигурации оборудования. Первая платформа укомплектована восемью ускорителями Nvidia H200 NVL со 141 ГБ памяти HBM3e каждый и оснащена 2 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5 ECC RDIMM. Данное решение оптимизировано для работы с масштабными LLM и распределенного инференса. Вторая конфигурация базируется на восьми видеокартах Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition с 96 ГБ памяти GDDR7 и 1 ТБ оперативной памяти. Она предназначена для широкого спектра задач: от аналитики данных и дообучения нейросетей до визуализации и научных расчетов.

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Серверы оснащены скоростной подсистемой хранения на базе NVMe-накопителей с аппаратным RAID-контроллером и сетевыми интерфейсами 25 Gb/s SFP28. Стабильность работы платформ при пиковых расчетных нагрузках поддерживается четырьмя блоками питания мощностью по 3200 Вт.

«Развитие корпоративных сервисов на базе искусственного интеллекта требует от инфраструктуры высокой скорости обработки данных. Расширяя линейку Crusader новыми моделями Squire, мы предлагаем аппаратную базу, готовую к интеграции в локальный контур заказчика. Конфигурации серверов подобраны так, чтобы обеспечить стабильное обучение и инференс нейросетевых моделей, избегая аппаратных ограничений при работе с объемными датасетами», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

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