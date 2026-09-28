В России создадут цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности

Цифровая библиотека радиоэлектронной промышленности будет создана в рамках сотрудничества АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») и ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ России). Об этом CNews сообщили представители АНО «ВТ».

Между организациями подписано соглашение о сотрудничестве. Генеральный директор АНО «ВТ» Марина Некипелова отметила стратегическую важность сотрудничества Консорциума с главной научно-технической библиотекой страны в создании отраслевого информационного ресурса.

«Архивы научных трудов, технической документации и других узкоспециализированных материалов имеют высокую практическую ценность для реализации задач, связанных ускорением процесса импортозамещения и технологического лидерства в отрасли. Создание единого цифрового пространства отраслевых знаний будет способствовать развитию российской вычислительной техники и радиоэлектронной промышленности в целом. Совместно с ГПНТБ России и производителями выработаем подходы для формирования целостного, удобного для поиска и использования информационного ресурса, отвечающего современным задачам радиоэлектронной промышленности», – сказала Марина Некипелова.

Генеральный директор ГПНТБ России Наталья Михальченкова сообщила, что на данный момент совокупный библиотечный фонд ГПНТБ России около 12 млн единиц хранения. Это издания, нормативно-правовые материалы, техническая документация, специализированные отраслевые коллекции и другая литература. Отдельно ведется работа по включению библиотечного массива НТБ Минпромторга России, который также войдет в основу цифрового ресурса.

«Сегодня нас всех объединяет главное — технологический суверенитет страны. Поэтому мы готовы совместно с АНО «ВТ» создать цифровую библиотеку — отраслевой ресурс, который объединит уникальные фонды ГПНТБ России и будет востребован отраслевыми компаниями, очень разными по своим компетенциям и запросам. Единая цифровая библиотека создаёт замкнутый информационный контур, объединяющий научно-технические знания, необходимые для развития отечественной промышленности и достижения национальных целей», – сказала Наталья Михальченкова.

Реализация проекта будет опираться на уже действующие и создаваемые элементы инфраструктуры ГПНТБ России. В их числе — Российский сводный каталог научно-технической литературы (РСК НТЛ), который формируется и ведется в соответствии с постановлением Правительства России от 24 июля 1997 г. №950.

ГПНТБ России уже имеет опыт создания электронных коллекций и баз данных, которые могут быть использованы как модель для отраслевого проекта. На первом этапе планируется создание прототипа национальной платформы-агрегатора научно-технической информации и пилотных ИИ-сервисов, на втором этапе — промышленная эксплуатация платформы. К 2030 году открытые API должны использовать 150 организаций, к 2036 г. — 1 тыс. организаций.

Предусмотрено внедрение единого читательского билета и автоматизированного межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов.

В рамках соглашения стороны также будут реализовывать совместные научно-методические, издательские и образовательные проекты, способствующие развитию отрасли вычислительной техники и библиотечного дела.

Среди перспективных направлений также значатся организация и проведение совместных мероприятий и выставок, развитие информационно-аналитического сотрудничества, координация действий по развитию государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ), а также сотрудничество в области создания и поддержки базы данных «Российский сводный каталог научно-технической литературы».