Пользователями стали доступны новые экспериментальные ИИ-сервисы Сбербанка для работы и повседневных дел

Сбербанк запустил тестирование нескольких экспериментальных сервисов, которые берут на себя рутинные задачи и доводят их до результата, освобождая время пользователя. Среди них — ассистент для работы с файлами, помощник для планирования и бронирований, ассистент по здоровью, сервис голосового набора текста и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стратегическая цель направления Disrupt — создать новые форматы повседневного ИИ-помощника для человека. Для этого команда тестирует на реальных пользователях разные сервисы и ищет среди них те, что станут удобной точкой входа в цифровую среду. Первые пользователи выступают соавторами: их обратная связь определяет, какими эти решения будут в итоге. На время тестирования все доступно бесплатно. Успешные разработки могут стать отдельной функцией существующих сервисов Сбербанка, самостоятельным продуктом или новым направлением компании.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка: «Рынок ИИ-сервисов растет быстро, новые решения появляются каждую неделю, а классический процесс запуска слишком медленный, чтобы проверять гипотезы в нужном темпе. Поэтому мы инвестируем в направление экспериментальных сервисов, для чего создали отдельную гибкую команду, не ограниченную долгими согласованиями и бюрократией. Так можно за короткий срок довести идею до рабочего прототипа и протестировать ее на реальных пользователях, запускать смелые эксперименты, не затрагивая устоявшиеся продукты Сбера. Результаты экспериментов — ценные данные для всей индустрии о том, какой формат ИИ-помощника будет востребован и приживется лучше всего. Приглашаем всех желающих протестировать первые продукты нашей фабрики экспериментов».

Компаньон для продуктивности

«Мультитул» — сервис для работы с файлами на компьютере. Пользователь формулирует задачу текстом или голосом, а сервис сам разбирает отчеты, собирает презентации и таблицы с дашбордами, проводит исследования и пишет код. Например, по запросу «собери из этих отчетов о продажах презентацию для встречи с клиентом» сам выстраивает структуру и подбирает иллюстрации. «Мультитул» может обращаться к почте и календарю, а в режиме исследования разбивает сложный вопрос на несколько подзадач и доводит до результата с источниками и выводами. Сервис можно настроить под себя: подключить свою нейросеть или сторонние рабочие сервисы, например, таск-трекер или облачное хранилище файлов. Работает на Windows, macOS и Linux.

«ИИ-консьерж»

«ИИ-Консьерж» — личный ИИ-сервис для мессенджеров, который берет на себя повседневную организационную рутину. Он избавляет от задач, которые требуют переключений между приложениями, и выполняет за пользователя действия: находит и проверяет информацию, сравнивает варианты, подбирает рестораны, отели и маршруты, составляет планы и чек-листы, напоминает о важном событии, создает события в календаре и звонит по поручению пользователя. Сервис действует автономно: самостоятельно выстраивает план и доводит задачу до результата, не запрашивая от пользователя пошаговых подтверждений. Консьерж принимает команды текстом или голосом, работает в личных сообщениях и групповых чатах.

Ассистент по здоровью

«Айва» — персональный ассистент по здоровью. Сервис распознает еду по фото, считает калории и КБЖУ, ведет дневник питания и подбирает меню под цели пользователя. Он же составит программу тренировок с учетом уровня подготовки, доступного инвентаря и самочувствия, ответит на вопросы о здоровье и напомнит выпить воды, принять витамины или не пропустить тренировку. В сервисе есть журнал для заметок о симптомах, энергии и настроении, а к визиту врача «Айва» соберет историю пользователя в одну справку.

Голосовой набор текста

«Тайп» превращает голос в печатный текст на устройствах Windows и macOS. Достаточно зажать горячую клавишу и надиктовать сообщение — программа распознает речь, расставит знаки препинания, поправит орфографию и вставит текст туда, где стоит курсор. Работает в любом приложении с полем для ввода текста — в браузере, редакторе, поисковике и других — и экономит время в переписке и работе с документами. Все происходит полностью локально: голос и текст не покидают устройство и работает без интернета. В основе — нейросеть GigaAM от Сбербанка, которая распознает русскую речь быстрее и точнее конкурентов, включая модели Parakeet TDT и Whisper, при этом оставаясь заметно легче аналогов.

Как создавались сервисы

Фабрика Disrupt — направление Сбербанка для быстрого запуска ИИ-сервисов. Команда тестирует сразу несколько гипотез и доводит их до рабочих прототипов. Успешным признается сервис, к которому пользователи проявляют стабильный интерес и возвращаются чаще. Если этого не происходит, направление переходит к следующей идее. В планах направления — проверить больше 100 гипотез и выпустить свыше 20 тестовых сервисов до конца 2026 г.