Поиск вместо копирайтинга: нейросети стали главным инструментом работы почти 70% журналистов с информацией

Нейросети в медиасфере перестают быть прежде всего «машиной для написания текстов» — за два года они превратились в основной рабочий инструмент поиска и анализа информации. К такому выводу пришел Pressfeed по итогам исследования использования искусственного интеллекта в работе журналистов, редакторов и экспертов СМИ. Об этом CNews сообщили представители Pressfeed.

Если в 2024 г. поиск и анализ с помощью ИИ были задачей для 38% пользователей нейросетей, то в 2026 г. — уже для 69%. Это делает работу с информацией самым популярным направлением применения ИИ в медиа — оно уже опережает написание текстов (60%).

При этом масштаб использования технологии продолжает расти. О применении нейросетей в работе сообщают 95% специалистов медиасферы (в 2024 г. — 65%), ежедневно к ним обращаются почти 60% (в 2024 г. — 22,8%). 84% опрошенных согласны с тем, что использование искусственного интеллекта становится необходимым минимумом в их профессии. 80% полагают, что он трансформирует отрасль журналистики и требует от специалистов адаптации.

Самым популярным ИИ-сервисом у журналистов является ChatGPT (OpenAI) — его используют 74%. Также активно используются DeepSeek (51%), Claude (32%) и Gemini (30%). При этом четверть опрошенных пожаловалась на трудности нейросетей с пониманием контекста и нюансов. Российскую модель Alice AI («Яндекс») применяет каждый третий участник опроса (32%). Среди рабочих задач лидируют поиск и анализ информации — 69% (против 38% в 2024 г.), перефразирование и перевод — 63%, написание текстов — 60% и сбор фактуры для материалов — 53%. Также ИИ используют для создания изображений, генерации идей и заголовков, проверки орфографии, расшифровки аудио и видео и других задач.

Главными преимуществами нейросетей представители медиа называют ускорение рабочего процесса (86%), экономию времени на рутинных задачах (81%) и помощь в анализе больших объемов данных (70%). Еще 55% говорят о сокращении времени на редактуру.

Опрос журналистов, экспертов и редакторов показал, что ИИ начинает применяться в том числе для задач, связанных непосредственно с качеством и созданием контента. 48% респондентов отмечают помощь в создании изображений и видео, 41% — возможность изменить стиль готового текста, 41% — повышение грамотности материалов, 40% — генерацию креативных идей. 92% участников исследования согласны, что технологии позволяют работать эффективнее, а 71% указывают, что с их помощью быстрее реагируют на новостную повестку.

Однако, чем активнее используют ИИ, тем важнее становится человеческая проверка. Главным недостатком искусственного интеллекта сотрудники медиасферы называют недостаточную точность и достоверность информации — 70%. На втором месте — необходимость значительной доработки сгенерированных текстов вручную — 48%. Еще 43% отмечают ограниченность творческого подхода и оригинальности ИИ. Почти треть (32%) работников СМИ считают проблемой высокую стоимость лицензий и подписок.

ИИ может изменить не только инструменты, но и рынок профессий. Участники исследования ожидают серьезных изменений в ближайшие два-три года. 70% полагают, что навыки работы с нейросетями станут конкурентным преимуществом, 65% ожидают появления новых специальностей, связанных с ИИ. Увеличение потребности в проверке и верификации данных прогнозируют 69% опрошенных, при этом 59% считают, что возрастет ценность и уникальность авторского контента. Среди открытых ответов респонденты называют и более радикальные варианты развития событий: появление полностью управляемых ИИ медиа, исчезновение отдельных профессий, рост числа фейков и недостоверной информации, снижение доверия к СМИ, повышение стоимости человеческого труда и увеличение спроса на аутентичный контент. Тем не менее абсолютное большинство (91%) журналистов, редакторов и экспертов СМИ, принявших участие в опросе, сошлись во мнении, что пользы от технологии все же больше и ее нужно продолжать развивать.

Таким образом, речь идет уже не просто о внедрении нового цифрового инструмента. ИИ закономерно меняет само представление о профессиональной ценности: рутинная работа дешевеет и ускоряется, а экспертиза, способность проверять информацию, принимать решения и создавать уникальный контент становятся более значимыми.

«Два года назад нейросети для многих были инструментом, который можно было попробовать. Сегодня для большинства участников исследования это уже рабочая инфраструктура. Причем меняется не только количество пользователей, меняется характер задач. ИИ все чаще используют для анализа информации, автоматизации, работы с аудио и визуальным контентом. При этом вместе с распространением технологии растет понимание ее ограничений: специалисту по-прежнему необходимо проверять результат, понимать контекст и отвечать за конечный продукт», — сказала Екатерина Горина, директор по маркетингу Pressfeed.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди журналистов, редакторов и экспертов (N=224) СМИ в августе-сентябре 2026 г.; результаты сравниваются с аналогичным опросом 2024 г.