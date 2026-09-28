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MWS и СДЭК объявили о стратегическом технологическом партнерстве

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», сообщает о заключении стратегического технологического партнерства с СДЭК — цифровой логистической платформой. MWS становится технологическим партнером СДЭК по ряду направлений — от облака до искусственного интеллекта: облачная платформа MWS Cloud Platform с встроенными ИИ-сервисами обеспечит компании безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, растущую вместе с потребностями бизнеса. Стороны будут развивать сотрудничество в области информационных технологий, платформенных решений, искусственного интеллекта и цифровизации логистики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства СДЭК получит доступ к облачной инфраструктуре и платформам MWS: вычислительным ресурсам, хранилищам данных и управляемым сервисам, которые масштабируются под пиковые нагрузки логистической сети и соответствуют требованиям к защите данных. Это позволит компании быстрее выводить новые цифровые сервисы и снизить затраты на поддержку собственной ИТ-инфраструктуры.

Собственные модели искусственного интеллекта и технологические платформы MWS дадут новый импульс развитию бизнеса СДЭК. Компания планирует использовать анализ данных, ИИ-модели и агентов для повышения эффективности логистики и клиентского сервиса, а также для усиления собственной экспертизы в разработке. Решения MWS будут дополнять собственные ИТ-разработки СДЭК и применяться вместе с ними — как в операционных процессах, так и в создании новых продуктов.

Стороны сформируют совместную рабочую группу, которая определит приоритетные проекты и дорожную карту их реализации. Первые проекты планируется запустить в октябре 2026 г.

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«Логистика — одна из самых технологичных и быстрорастущих отраслей: сеть СДЭК ежедневно обрабатывает более 400 тыс. отправлений, и именно на таких объемах облако и искусственный интеллект дают измеримый эффект. Мы становимся технологическим партнером СДЭК по всему стеку — от защищенной облачной инфраструктуры до ИИ-сервисов, — чтобы компания могла расти, не упираясь в ограничения ИТ, и быстрее запускать новые сервисы для клиентов», — отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

«Скорость и качество доставки сегодня определяются технологиями не меньше, чем логистической сетью. Партнерство с MWS позволит нам использовать их передовые ИИ-технологии для создания процесса разработки нового качества. Мы не встраиваем сторонние ИИ-механизмы в наши бизнес-системы, а применяем инструменты MWS, чтобы вывести собственную разработку на принципиально иной уровень — повысить скорость и качество создания кода, автоматизировать рутинные задачи и ускорить выпуск новых продуктов. При этом мы смотрим шире: анализ данных и ИИ-модели должны работать на бизнес-результат — рост эффективности логистики, улучшение клиентского сервиса и укрепление наших позиций на рынке. Это позволит нашим командам работать эффективнее и делать СДЭК еще удобнее», — сказал директор по информационным технологиям и цифровому развитию СДЭК Дмитрий Демин.

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