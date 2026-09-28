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MWS Cloud выделит бизнесу более 1 млрд руб. на построение мультиклауд-инфраструктуры

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), запустила грантовую программу с бюджетом более 1 млрд руб. для компаний, которые строят отказоустойчивую инфраструктуру в нескольких облаках. Грант покрывает использование сервисов MWS Cloud Platform в размере, в два раза превышающем расходы компании на облако за последние три месяца, без ограничения по сумме. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для бизнеса это возможность перейти к мультиклауд-стратегии без дополнительных затрат, развернув инфраструктуру параллельно с уже используемой. Также грантом смогут воспользоваться компании, впервые мигрирующие в облако.

Согласно исследованию MWS Cloud «Технологические стратегии бизнеса», 41% компаний, пользующихся виртуальной инфраструктурой, работают как минимум с двумя облачными провайдерами. Даже при высокой надежности отдельной площадки зависимость от одного поставщика остается риском. Размещение критичных систем в нескольких независимых облаках помогает сохранить их работу при сбое у одного из провайдеров, а также упрощает смену поставщика при изменении условий. Такой подход дает бизнесу больше технической и финансовой независимости.

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Работа с несколькими провайдерами не отменяет требований к надежности каждой площадки. В MWS Cloud Platform отказоустойчивость заложена на уровне архитектуры: платформа развернута в ЦОД уровня Tier III. Дата-центры разнесены на десятки километров, у каждого предусмотрены независимые системы питания, охлаждения и связи. Площадки соединены собственной магистральной сетью МТС, поэтому отказ одного дата-центра не должен останавливать работу сервисов.

Участвовать могут компании, которые еще не работают с MWS Cloud Platform: для этого необходимо предоставить последний счет от текущего провайдера. Компаниям с расходами от 300 тыс. руб. в месяц будет доступно индивидуальное сопровождение. Заявки принимаются до конца 2026 г.

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