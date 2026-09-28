CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» подключил к сети еще девять якутских сел

Быстрый мобильный интернет и голосовую связь «МегаФона» получили жители еще девяти малых населенных пунктов Якутии. Оператор расширил свою сеть в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», действующего в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связь «МегаФона» стала доступна в четырех селах Усть-Алданского района: Сасылыкане, Элясине, Дыгдале и Тит-Ары. Также подключаться к сети оператора могут жители Улахан-Кюеля Чурапчинского района, Мархи Олекминского района, Бестяха Жиганского района, Сайды Томпонского района и Кальвицы Кобяйского района. Все села относятся к категории малочисленных, в каждом из них проживают менее 300 человек.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Технические специалисты компании провели работы по обеспечению в селах оптимальной скорости интернета, равномерного покрытия и стабильного уровня сигнала. Это открыло жителям доступ к современным цифровым сервисам на сети «МегаФона». При этом пользователи могут оперативно обратиться за помощью, вызвать экстренные службы или получить онлайн‑консультацию врача.

«Якутия — особенная территория. В нашем регионе располагается большое количество удаленных и труднодоступных малочисленных поселений, жители которых нуждаются в качественной и стабильной сотовой связи, даже больше, чем абоненты в более крупных селах и городах. Мы последовательно расширяем телеком-покрытие — как за счет системного и непрерывного строительства собственной инфраструктуры, так и благодаря сотрудничеству с другими операторами связи. В этом году благодаря совместным проектам наша сеть стала доступна еще для 1,3 тысячи человек», — сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Власти проверят российские заводы на тайную подмену плат китайскими

Какие модели ИИ получат статус суверенных в России

Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хроники ИИ-пузыря: бренд Copilot Plus PC уходит в прошлое спустя два с половиной года после запуска

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще