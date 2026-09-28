ИИ-агенты GigaCowork будут работать с данными глобального финансового рынка Cbonds

«Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), разработчик платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork, и Cbonds, информационно-аналитический провайдер данных, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на интеграцию GigaCowork с данными Cbonds, что позволит компаниям использовать ИИ-агентов платформы для работы с информацией о глобальном финансовом рынке.

Cbonds станет новым источником данных для ИИ-агентов GigaCowork. Так цифровые помощники смогут опираться на проверенные рыночные данные при выполнении задач сотрудников: от поиска выпусков облигаций и еврооблигаций и проверки графиков купонов и погашения до анализа котировок, мониторинга дефолтов и оценки гарантийных обязательств. ИИ-агенты возьмут на себя рутину по сбору и подготовке данных, а финальные инвестиционные решения останутся за специалистом.

Для клиентов Cbonds интеграция позволит встроить работу с финансовыми данными непосредственно в привычный сценарий взаимодействия с ИИ-агентами GigaCowork. Пользователь сможет сформулировать задачу на естественном языке — например, подобрать выпуски облигаций по заданным параметрам, проверить график выплат или получить данные по котировкам и доходности. ИИ-агент обратится к данным Cbonds, соберет необходимую информацию и представит ее в готовом для дальнейшей работы виде. Таким образом, пользователю не придется отдельно искать данные и переносить их между системами: путь от запроса до получения структурированной информации станет короче.

«Компаниям не нужна еще одна новая система — им нужно, чтобы команда работала быстрее без потери качества. Поэтому мы строим GigaCowork вокруг знакомых инструментов и проверенных источников данных. Партнерство с Cbonds закрывает конкретную потребность: аналитик больше не тратит часы на ручной сбор информации по облигациям — эту рутину берет на себя ИИ-агент, а у специалиста остается время на то, ради чего он работает — принимать решения», — сказал генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев.

«Рынок капитала — одна из тех областей, где точность данных решает все. Мы считаем, что финансовые сервисы на основе ИИ должны опираться на проверенную рыночную информацию и давать возможность пользователям проверять ответы ИИ в первоисточнике, быстро подключаться через MCP протокол, экономить токены за счет экспертизы провайдеров. Партнерство с GigaCowork даст аналитикам дополнительный инструмент для профессиональной работы», — сказал генеральный директор Cbonds Константин Васильев.