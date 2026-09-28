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ГК «МТ-Интеграция» внедрила систему 3D-контроля складских запасов удобрений в «ЕвроХиме»

Группа компаний «МТ-Интеграция» завершила проект по созданию автоматизированной системы трехмерного контроля складских запасов азотных удобрений. Проект реализован на производственном комплексе компании ЕвроХим в Кингисеппе. Впервые в России технология непрерывного лазерного 3D-сканирования была интегрирована в промышленный склад хранения карбамида и включена в производственный контур предприятия. Об этом CNews сообщили представители «МТ-Интеграции».

Система в режиме реального времени определяет фактический объем продукции на складе без остановки технологического процесса. Полная инвентаризация занимает около 20 минут, погрешность измерений составляет менее 2%. Это позволяет оперативно использовать актуальные данные для производственного учета, управления запасами и планирования логистики. При ручных маркшейдерских замерах процесс занимает значительно больше времени, а точность зависит в том числе от неоднородности навала продукции и доступности отдельных участков склада.

Чтобы создать объективную картину состояния склада специалисты применили комбинированный подход. Он объединил технологии лазерного сканирования и радиолокационного измерения расстояния. Система формирует цифровую 3D-модель склада, на основе которой программное обеспечение автоматически рассчитывает объем продукции и, при известной плотности, ее массу. Специалисты ГК «МТ-Интеграция» разработали инженерную архитектуру решения, интегрировали измерительное оборудование в производственный контур предприятия и обеспечили передачу данных в корпоративные информационные системы.

По итогам испытаний система была допущена к использованию для производственного учета запасов и сертифицирована в России как средство измерения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

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«Мы последовательно расширяем сценарии применения лазерного 3D-сканирования. Несколько лет эта технология работает в нашем проекте “СНЕГ”, где помогает автоматически измерять объемы поступающих на снегоплавильные пункты снежных масс. Теперь мы переносим накопленную в городском хозяйстве экспертизу в промышленность. В проекте для ЕвроХима мы решили уже другую задачу — непрерывный высокоточный контроль запасов продукции. Мы видим потенциал таких решений для предприятий химической, горнодобывающей и строительной отраслей, а также объектов портовой логистики», — сказал генеральный директор ГК «МТ-Интеграция» Виталий Баранников.

«Мы последовательно расширяем применение новых технологий, в частности, лазерного 3D-сканирования. Данный проект не только решил задачу непрерывного высокоточного контроля складских запасов готовой продукции, но и создал задел для более сложной системы – автоматизированного управления отгрузкой», — сказал начальник управления цифровизации проектного офиса Николай Птицын.

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