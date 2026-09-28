coMind запустил ИИ-переход в компании «ФК Гранд Капитал»

Компания-архитектор AI-Native перехода coMind разворачивает первый ИИ-контур для одного из российских фармацевтических дистрибьюторов «ФК Гранд Капитал». На начальном этапе заказчик внедрил искусственный интеллект в работу технической поддержки – ассистент круглосуточно закрывает 89% обращений сотрудников без участия оператора. В дальнейшем «ФК Гранд Капитал» намерен повышать эффективность бизнеса, выстроив работу компании вокруг технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители coMind.

В 2025 г. «ФК Гранд Капитал» принял решение сделать искусственный интеллект частью операционной модели компании. Эксперты coMind провели серию воркшопов, по итогам которых фармдистрибьютор получил готовую дорожную карту для системной перестройки процессов вокруг ИИ, где технология становится не отдельным инструментом, а частью операционной модели.

Для формирования первого ИИ-контура «ФК Гранд Капитал» в coMind предложили создать ассистента технической поддержки сотрудников, чтобы сделать ее доступной в любое время, разгрузить специалистов первой линии, автоматизировав подготовку ответов на типовые обращения, а также привести обработку запросов к единому стандарту. Искусственный интеллект в этом случае встраивается в процесс целиком и отвечает за результат полностью.

Ассистент coMind разработан на базе мультиагентной архитектуры, который разделяет два сценария работы. Сотруднику компании система отвечает напрямую и сама уточняет запрос, если для решения не хватает данных. Специалисту поддержки она готовит ответ, проверяет и дополняет его перед отправкой. Решение развернуто в защищенном периметре заказчика. Архитектура сохраняет за ним свободу выбора языковой модели, поэтому компания не попадает в зависимость от одного поставщика.

В результате запуска первого ИИ-контура поддержка стала работать более стабильно: например, срок подготовки ответа на типовое обращение теперь составляет от 5 до 15 секунд. Простые и повторяющиеся запросы ассистент закрывает автономно, без участия человека, а специалисты занимаются нестандартными задачами, где нужна их квалификация.

Кроме круглосуточной доступности сервиса компания также получила два эффекта на уровне управления: обработка обращений приведена к единому стандарту, а корпоративные знания накапливаются централизованно и сохраняются внутри компании, не замыкаясь на отдельных специалистах.

«Внедрение искусственного интеллекта решено было начать с техподдержки: это логичный шаг, так как именно здесь технология обеспечивает понятный и измеримый результат. Проект с компанией coMind позволил не только автоматизировать большинство обращений сотрудников, но и заложить технологическую и организационную базу для дальнейшего применения AI в бизнес-процессах «ФК Гранд Капитал», – сказала Юлия Липкина, заместитель генерального директора по развитию «ФК Гранд Капитал».

«Само по себе внедрение искусственного интеллекта еще не дает компании серьезного преимущества. Эффект появляется, когда в единой системе работают данные и “знания” компании, бизнес-процессы, технологии и люди. Тогда ИИ перестает быть отдельным инструментом и становится частью операционной модели бизнеса. Именно это мы называем переходом к AI-Native. “ФК Гранд Капитал” начал этот путь, и мы надеемся на его успешное продолжение», – сказал Александр Макаров, основатель и генеральный директор coMind.space.