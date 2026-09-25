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Uztelecom и Московская школа управления «Сколково» разработают цифровые сервисы для рынка Узбекистана

Uztelecom и Московская школа управления «Сколково» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры планируют совместно развивать инициативы, связанные с цифровой трансформацией, в том числе, разрабатывать и запускать цифровые продукты для корпоративных и частных клиентов в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Uztelecom.

Одной из важных задач партнерства станет соединение технологической среды и инфраструктуры Uztelecom с управленческой экспертизой «Сколково» — в области развития руководителей и команд, организационных изменений и способности компаний превращать новые технологии в работающие бизнес-решения.

Стороны рассмотрят возможности создания и локализации цифровых решений для рынка Узбекистана. В частности, речь идет о поддержке узбекского языка, интеграции с национальными цифровыми системами и адаптации продуктов к потребностям местных клиентов.

Соглашение подписали ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким и заместитель председателя правления Uztelecom по коммерческим вопросам Жавлон Исламов.

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«Мы видим, как быстро Узбекистан развивает цифровую инфраструктуру и внедряет новые технологии. Но сегодня конкурентоспособность определяется уже не только доступом к технологиям. Не менее важно, насколько быстро руководители и организации способны менять способы работы, принимать новые решения и превращать технологические возможности в реальный результат. Именно на пересечении технологий, управления и развития человеческого капитала мы видим большой потенциал нашего сотрудничества с Uztelecom», — отметил ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким.

«Uztelecom объединяет технологическую инфраструктуру, отраслевую экспертизу и масштаб национального оператора, чтобы создать лучшие цифровые образовательные продукты в стране. В сотрудничестве со Школой управления «Сколково» мы планируем разрабатывать решения для собственных задач, а затем выводить их на рынок Узбекистана. Для нас важно развивать не только технологии, но и людей — сильные команды, способные создавать востребованные продукты и обеспечивать цифровую трансформацию государства и бизнеса. Компетенции специалистов — такая же важная часть цифровой инфраструктуры, как дата-центры и программные продукты», — отметил заместитель председателя правления Uztelecom по коммерческим вопросам Жавлон Исламов.

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