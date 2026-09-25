«РусГидро» завершило переход с SAP на «1С»

«РусГидро» завершило миграцию с SAP на российскую платформу «1С:ERP Управление холдингом». Проект создания системы финансово-экономического управления (СФЭУ) реализован совместно с ИТ-холдингом «Т1». Система охватила исполнительный аппарат и 22 филиала компании, число одновременно работающих пользователей превышает 2000. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро».

Проект по замене иностранной ERP-системы на российское ПО является частью программы цифровизации и импортозамещения «РусГидро» и стартовал в 2024 г. В качестве базового решения была выбрана «1С:ERP Управление холдингом». Эта система в полной мере соответствует масштабам и структуре энергохолдинга. Она способна обеспечить единое пространство для управленческого, бухгалтерского и налогового учета, а также электронное взаимодействие с ФНС в рамках налогового мониторинга. Кроме того, система обеспечивает интеграцию со смежными системами и консолидацию отчетности по РСБУ и МСФО для более чем 90 юридических лиц группы и 22 филиалов.

Чтобы адаптировать платформу под процессы «РусГидро», было проведено глубокое обследование. Специалисты сформулировали свыше 2500 функциональных и технических требований, описали более 700 бизнес-процессов и подпроцессов в восьми функциональных и технологических блоках и зафиксировали около 2000 функциональных разрывов (необходимая функциональность, отсутствующая в базовом решении «1С»).

Реализация проекта заняла 28 месяцев. В нем были задействованы почти 600 специалистов: более 400 со стороны «РусГидро» и около 170 – от ИТ-холдинга «Т1». Доработки, внесенные в платформу «1С» для решения задач энергохолдинга, позволили системно улучшить функциональность продукта для пользователей. В ходе опытной эксплуатации от пользователей получена высокая оценка разработанного решения. Это подтверждает, что система встроена в рабочие процессы, а платформа готова к промышленной эксплуатации.

Перевод ключевых процессов на отечественную платформу позволил сократить трудозатраты профильных подразделений – бухгалтерии и планово-экономических отделов – на 25% за счет отказа от ручного ввода и автоматической консолидации данных. Сроки получения управленческой и налоговой отчетности планируется сократить на 20%, что важно в условиях сокращенных сроков налогового мониторинга. Прозрачность учета товарно-материальных ценностей, ремонтов и логистики обеспечит снижение производственных издержек на 15%.

Александр Чариков, заместитель генерального директора «РусГидро»: «Реализованный проект позволил нам обеспечить соответствие высоким требованиям по импортозамещению, а также добиться оптимизации трудозатрат. Унификация систем во всех компаниях энергохолдинга и отказ от поддержки SAP создают условия для сокращения операционных и административных расходов на 15%».