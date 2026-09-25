CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля

Новое комплексное решение по подключению к платформе цифрового рубля Банка России представил Алексей Богаткин, генеральный директор Uniteller, дочернего предприятия АО «Гознак». Решение создано на ИТ-инфраструктуре Гознака в технологическом партнерстве с Uniteller для некрупных банков. По оценкам компании, экономический эффект от подключения к платформе цифрового рубля при помощи предлагаемого Гознаком решения позволит сократить затраты и сроки подключения в 1,5-2 раза и обеспечить экономию эксплуатации более чем вдвое. Об этом CNews сообщили представители Uniteller.

Предпосылкой к созданию такого решения послужило начало поэтапного внедрения в обращение цифрового рубля. С 1 сентября 2026 г. крупнейшие банки уже предоставили своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В 2027-2028 гг. к платформе цифрового рубля Банка России должны будут подключиться некрупные банки.

Подключение к платформе цифрового рубля требует от банка особого программно-технического оснащения, а также наличия технических специалистов соответствующего профиля. Крупные кредитные организации, как правило, располагают собственной инфраструктурой и возможностью разработать индивидуальные программно-технические комплексы для того, чтобы обеспечить соответствие всем необходимым требованиям и осуществить подключение к цифровому рублю самостоятельно. Для некрупных банков такое подключение может вызвать необходимость дополнительных инвестиций в инфраструктуру, разработку ПО и найм необходимых специалистов.

Комплексное предложение Гознака «Цифровой рубль под ключ» позволяет переиспользовать инфраструктуру Гознака и специалистов Uniteller, получить готовое решение и выполнить все требования регулятора в минимальные сроки, практически исключив риски несоответствия таким требованиям. Банкам предлагается воспользоваться по арендной модели уже готовым платформенным решением. Это решение, размещенное на специализированных серверах в ЦОД Гознака, адаптируется под каждый конкретный банк индивидуально, исходя из его особенностей. Решение носит мультивендорный характер: его возможно интегрировать с банковским ПО всех ведущих компаний-разработчиков на рынке. Таким образом, у банков не будет необходимости дополнительно дорабатывать банковское ПО или менять существующих вендоров.

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

В рамках комплексного предложения генеральным подрядчиком выступает Uniteller, который проведет аудит ИT-ландшафата заказчика, поможет ему с выбором необходимой конфигурации программных компонент решения, обеспечит его интеграцию с информационными системами банка, а также осуществит запуск решения в эксплуатацию вместе с полным техническим сопровождением на весь период действия договора. В дополнение к этому банку будет оказана помощь в подготовке всего пакета необходимых документов.

«Наше решение существенно сокращает затраты на самые капиталоемкие аспекты подключения к цифровому рублю, как в части защищенной цифровой инфраструктуры, так и в части необходимых специалистов и выполнения регуляторных требований. Мы знаем, как пройти путь по подключению к платформе цифрового рубля быстрее и дешевле, и готовы со всей ответственностью за результат провести по этому пути наших клиентов», - сказал заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Власти гигантской страны усиливают меры безопасности после того, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал госпортал

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

«Квантовый оракул»: Российский разработчик придумал, как ускорить обучение ИИ в 300 раз

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще