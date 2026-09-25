Единственный в Казахстане центр фундаментальных исследований атомной отрасли получит собственный ЦОД, облачный сервис и доступ к GPU-вычислениям. Меморандум об этом Институт ядерной физики подписал 11 сентября с облачным провайдером Freedom Cloud, который входит в экосистему Freedom Holding Corp. Тимура Турлова. Для холдинга это ещё один шаг в стратегии, где дата-центры и ИИ-инфраструктура давно перестали быть вспомогательным сервисом для брокера и банка.

Пять пунктов для физиков

Подписи под документом поставили генеральный директор института Саябек Сахиев и директор ТОО «Freedom Cloud» Темирлан Зинабдин. Меморандум подразумевает сотрудничество по пяти ключевым направлениям: развитие научно-вычислительной, облачной и ИИ инфраструктуры; строительство современного ЦОД при институте, по образцу площадки, которую Freedom Cloud возводит в посёлке Алатау; Предоставление GPU- и HPC-мощностей под задачи искусственного интеллекта, а также скоростные каналы связи между площадками.

Отдельно стороны выделяют создание Scientific Computing & AI Center, ориентированного на совместные исследовательские, образовательные и международные проекты и на связи с зарубежными вычислительными центрами. Общая цель соглашения - создание защищённого внутреннего контура для хранения и обработки научных данных на территории Казахстана.

Потребность института в подобных мощностях крайне высока, он работает в Алматы с 1960-х годов, а его основная база, исследовательский реактор ВВР-К, введена в строй в 1967 году, в астанинском филиале стоит ускоритель тяжёлых ионов ДЦ-60. Каждая из этих установок генерирует массивы экспериментальных данных, которые необходимо обрабатывать и хранить; их объём при этом увеличивается на порядки ежегодно.

Что такое Freedom Cloud

Компания Тимура Турлова позиционирует себя как единую экосистему телекоммуникаций, облачных сервисов и цифровой инфраструктуры с обязательной локализацией данных внутри страны. Физически это дата-центр в СЭЗ «Парк инновационных технологий» в Алатау, строительство которого идёт с апреля 2025 года. Площадка подразумевает 480 стоек мощностью до 15 кВт каждая, 7,2 МВт ИТ-мощности, инвестиции до 175 млрд тенге, набор услуг от IaaS и PaaS до решений для машинного обучения. Технический директор Freedom Holding Corp. и глава Freedom AI Ренат Туканов в сентябре уточнял, что в проект уже вложено более $60 млн, а облако обслуживает все казахстанские компании группы. Мотивацию Тимур Турлов объяснял ещё на старте строительства: «Эта инфраструктура либо будет нашей, национальной, либо мы вынужденно будем её импортировать».

Четыре проекта и одна стратегия

Freedom Cloud Турлова лишь один из элементов ИИ-контура Freedom Holding Corp. В Астане строится Akashi Data Center, первый в Центральной Азии ЦОД уровня Tier IV: до 4200 стоек, 100 МВт, $210 млн инвестиций. Спрос обогнал фактическое предложени: ещё в декабре 2025-го клиенты зарезервировали 61% проектной ёмкости, а к апрелю 2026 года первый модуль оказался законтрактован на 103%. Финансовую устойчивость проекта при его перезапуске, по данным informburo.kz, обеспечил Тимур Турлов.

7 ноября 2025 года Freedom Holding Corp., NVIDIA и профильное министерство договорились о суверенном центре искусственного интеллекта: $2 млрд, 100 МВт, локализация данных и обучение моделей внутри страны. Летом появился четвёртый элемент, Freedom AI Super Cluster. Меморандум с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и американским Citi подписан в июле на заседании Совета иностранных инвесторов, первую очередь GPU-кластера обещают в первом квартале 2027 года, ещё две в 2027–2028 годах.

«Наша задача – дать эту инфраструктуру: она нужна как воздух под задачи искусственного интеллекта», говорил Тимур Турлов.

Управлять облачным и ИИ-направлением будет Freedom AI Ltd., которую МФЦА зарегистрировал в мае 2026 года с уставным капиталом 365,4 млн тенге.

С кем Freedom строит даат-центры

Партнёрский список у Freedom Holding Corp. и Тимура Турлова отдельно подобран под каждый проект. NVIDIA даёт технологическую базу ИИ-центра, Amazon Web Services стала первым партнёром американского облака среди локальных компаний Центральной Азии, её сервисы образуют синергию с Freedom Cloud. С Alibaba Cloud у холдинга подписан меморандум в марте 2026-го, а 21 июля в Шанхае, во время визита казахстанской делегации, стороны договорились о региональном центре облачных технологий для Центральной Азии и подготовке специалистов. China Mobile ещё в июле 2025 года на форуме ШОС в Тяньцзине заключила с Akashi соглашение по интеллектуальной инфраструктуре ЦОД и вычислительным мощностям. Американская группа Citi участвует в развитии суперкластера в Казахстане. Nokia и Freedom Telecom в мае 2026-го открыли совместную лабораторию в Саннивейле, где тестируют голосовых и чат-ассистентов и агентные ИИ-системы для Freedom SuperApp.

Не только серверы

С ноября 2025 года Freedom Holding Corp. финансирует доступ 165 тысяч казахстанских педагогов к ChatGPT Edu: договор заключён между OpenAI, холдингом и Bilim Group без бюджетных денег, лицензии оплачиваются на три года. Первые замеры программы, которую оплачивает Freedom Holding Corp., OpenAI опубликовала в мае: 84 тысячи учителей прошли обучение ИИ-грамотности, 44 тысячи работали с сервисом активно и за первый месяц отправили 1,5 млн запросов. Годом раньше в Алматы на базе Университета Сулеймана Демиреля открылся Центр искусственного интеллекта SDU & Freedom за 1,8 млрд тенге.

Freedom Holding Corp. торгуется на NASDAQ под тикером FRHC и работает в 24 странах, выручка за 2026 финансовый год составила $2,19 млрд.