DCLogic и «Салют для бизнеса» обеспечат бизнесу комплексное внедрение ИИ-агентов – от пилота до результата

Системный интегратор и разработчик ИТ‑решений DCLogic и «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), разработчик GigaCowork – платформы по созданию и управлению ИИ-агентами, объявили о партнерстве, цель которого обеспечить крупному бизнесу комплексное внедрение ИИ‑агентов с гарантированным результатом. Объединение компетенций позволит оперативно выполнять все этапы внедрения: от проектирования архитектуры до вывода решения в промышленную эксплуатацию на масштабах всей компании. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

В рамках сотрудничества DCLogic берет на себя системную интеграцию, построение архитектуры решений, обеспечение информационной безопасности и клиентскую поддержку. «Салют для бизнеса» отвечает за развитие функциональных возможностей GigaCowork – в том числе за адаптацию решения под отраслевые задачи и практические сценарии для бизнеса.

Такой подход позволит существенно сократить сроки внедрения за счет слаженной работы единой команды и использования готовых платформенных решений. Важное преимущество для заказчиков – прозрачность проекта: каждый этап, от пилотных сценариев до промышленной эксплуатации, сопровождается измеримыми метриками и контрольными точками. В результате заказчик получает не абстрактную технологию, а подтвержденный бизнес‑эффект.

«Для нас критически важно, чтобы заказчик видел не набор разрозненных технологий, а целостное решение с понятными сроками и гарантированным эффектом, такое как GigaCowork, – сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. – Сотрудничество с «Салют для бизнеса» дает нам возможность выстроить сквозной процесс: мы закрываем инфраструктурную и интеграционную часть, а коллеги развивают технологию и функциональность платформы. Такой тандем позволяет минимизировать риски и ускорить получение результата».

«Наша цель сделать GigaCowork максимально доступным для любого бизнеса, чтобы каждый сотрудник мог делегировать рутину ИИ-агентам и сосредоточиться на задачах, где важна экспертиза. Мы понимаем, что процесс внедрения искусственного интеллекта может быть непростым, и рады, что DCLogic поможет нам бесшовно встроить GigaCowork в процессы и системы, привычные компаниям., – сказал генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев.

Решение ориентировано на корпоративных клиентов, для которых важно не просто протестировать ИИ, а внедрить его как устойчивый инструмент оптимизации процессов, снижения издержек и повышения эффективности работы всех сотрудников компании. Платформа доступна в трех конфигурациях, чтобы закрыть потребности любого бизнеса: облако (SaaS), гибрид (модель работает в приватном облаке, данные хранятся на серверах компании, и локальная (ПАК).