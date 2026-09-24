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Yandex B2B Tech запускает автономных ИИ-агентов для разработки

На платформе SourceCraft появилась возможность подключать и настраивать автономных ИИ-агентов — например, для разработки и проверки безопасности кода, или создавать агентов с собственными специализациями под ключ. Разработчик поручает агенту работу прямо в обсуждении задачи в GitLab, где команда ведет разработку. Также обратиться к агенту можно через мессенджеры, веб-интерфейс SourceCraft, редактор кода VSCode и командную строку. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Агент работает под собственной учетной записью как самостоятельный участник команды, выполняет поручение и передает результат на проверку. Если ему не хватает данных или требуется согласование, он сам обращается к команде. Например, разработчик замечает ошибку в работе сервиса, создает задачу на ее исправление и назначает ИИ-разработчика исполнителем. Агент сам готовит рабочее окружение, исправляет код, запускает тесты и отправляет изменения на проверку. Ссылка на исправление появляется в исходной задаче. Разработчик может принять результат или оставить замечания, тогда агент доработает код.

Совместная работа разработчиков и ИИ-агентов помогает быстрее проверять продуктовые гипотезы, запускать новые сервисы и развивать существующие. По данным McKinsey, компании, которые встроили автономных ИИ-агентов в процесс разработки, более чем вдвое чаще добивались роста производительности свыше 20% по сравнению с теми, кто просто добавил ИИ-инструменты в существующие процессы. В среднем автономные агенты сокращают время на задачи разработки на 11,2%, а объем повторной работы — на 6,8%.

«По мере развития ИИ меняется и масштаб автоматизации в разработке: от отдельных действий идет переход к целым потокам постоянно возникающих задач. Одних только возможностей модели для этого недостаточно — нужна инфраструктура, которая позволяет бесшовно масштабировать существующие процессы разработки с помощью ИИ, а не перестраивать их заново под каждого нового агента. Именно в этом направлении мы развиваем SourceCraft», – сказал Иван Пузыревский, технический директор Yandex Cloud.

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«Яндекс», включая команду SourceCraft, уже применяет такой подход: 73% разработчиков компании регулярно используют ИИ, а более половины нового кода создается с помощью генеративных моделей. В рамках программы 75/75/75 к концу 2026 г. ИИ должны регулярно использовать не менее 75% разработчиков; он должен участвовать как минимум в 75% изменений и генерировать не менее 75% кода в каждом из них.

В дальнейшем Yandex B2B Tech планирует объединить управление своими ИИ-ресурсами. Для этого она запустит единую подписку, которая позволит работать с SourceCraft, «Алисой AI Про» для бизнеса и другими ИИ-сервисами, а также использовать модели Yandex AI Studio. Это позволит компаниям централизованно распределять ИИ-ресурсы между разработчиками, агентами и работающими продуктами — и видеть полную стоимость использования ИИ, а не только затраты на разработку.

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