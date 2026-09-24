Nexign и HOSTVM подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и платформы виртуализации HOSTVM VDI

Компании Nexign («Нэксайн») и HOSTVM объявляют о подтверждении совместимости СУБД Nexign Nord и платформы виртуализации HOSTVM VDI. Испытания показали корректную работу решений при использовании Nexign Nord в качестве СУБД управляющего контура HOSTVM VDI. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

HOSTVM VDI предназначена для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов, доставки виртуализированных приложений и организации терминального доступа. СУБД здесь используется для хранения данных брокера: конфигурации, параметров сервисов, пулов виртуальных рабочих мест, настроек аутентификации и других элементов управляющего слоя. Совместимость с Nexign Nord расширяет возможности заказчиков по созданию полностью отечественного технологического стека для VDI-инфраструктуры. Это особенно актуально для организаций с повышенными требованиями к отказоустойчивости, безопасности и контролю над критически важными ИТ-сервисами.

Для бизнеса подтвержденная совместимость означает снижение технологических рисков при переходе на российское ПО, упрощение проектирования VDI-ландшафтов и возможность использовать единую поддерживаемую связку для централизованного предоставления рабочих мест сотрудником. Решение может быть востребовано в госсекторе, финансовых организациях, промышленности, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях, где важны непрерывность работы пользователей, защищенность данных и предсказуемая стоимость владения ИТ-инфраструктурой.

«Nexign Nord разрабатывается для высоконагруженных корпоративных систем, где важны производительность, отказоустойчивость и безопасность данных. Совместимость с HOSTVM VDI открывает для наших заказчиков новый сценарий применения СУБД — в составе инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Мы видим высокий спрос на комплексные российские решения, которые позволяют компаниям не просто заменить отдельные компоненты, а выстраивать целостную и поддерживаемую ИТ-архитектуру», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Обеспечение совместимости HOSTVM VDI с СУБД Nexign Nord позволяет нашим заказчикам создавать надежные и эффективные ИТ-инфраструктуры, отвечающие самым высоким требованиям», — отметил Иван Климов, генеральный директор HOSTVM.

Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью управления данными при минимальных затратах. Она обладает всеми возможностями БД PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней. Продукт включён в Единый реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №14734) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

HOSTVM VDI предлагает различные способы доставки рабочих столов, включая персональные рабочие столы, терминальные сессии и виртуализованные приложения, удовлетворяя разнообразные потребности пользователей. Ключевая особенность HOSTVM VDI заключается в совместимости со сторонними гипервизорами в гибридной инфраструктуре, позволяя организациям выбирать оптимальную платформу для каждой задачи и избегать зависимости от одного поставщика.