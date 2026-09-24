CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Nexign и HOSTVM подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и платформы виртуализации HOSTVM VDI

Компании Nexign («Нэксайн») и HOSTVM объявляют о подтверждении совместимости СУБД Nexign Nord и платформы виртуализации HOSTVM VDI. Испытания показали корректную работу решений при использовании Nexign Nord в качестве СУБД управляющего контура HOSTVM VDI. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

HOSTVM VDI предназначена для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов, доставки виртуализированных приложений и организации терминального доступа. СУБД здесь используется для хранения данных брокера: конфигурации, параметров сервисов, пулов виртуальных рабочих мест, настроек аутентификации и других элементов управляющего слоя. Совместимость с Nexign Nord расширяет возможности заказчиков по созданию полностью отечественного технологического стека для VDI-инфраструктуры. Это особенно актуально для организаций с повышенными требованиями к отказоустойчивости, безопасности и контролю над критически важными ИТ-сервисами.

Для бизнеса подтвержденная совместимость означает снижение технологических рисков при переходе на российское ПО, упрощение проектирования VDI-ландшафтов и возможность использовать единую поддерживаемую связку для централизованного предоставления рабочих мест сотрудником. Решение может быть востребовано в госсекторе, финансовых организациях, промышленности, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях, где важны непрерывность работы пользователей, защищенность данных и предсказуемая стоимость владения ИТ-инфраструктурой.

«Nexign Nord разрабатывается для высоконагруженных корпоративных систем, где важны производительность, отказоустойчивость и безопасность данных. Совместимость с HOSTVM VDI открывает для наших заказчиков новый сценарий применения СУБД — в составе инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Мы видим высокий спрос на комплексные российские решения, которые позволяют компаниям не просто заменить отдельные компоненты, а выстраивать целостную и поддерживаемую ИТ-архитектуру», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Обеспечение совместимости HOSTVM VDI с СУБД Nexign Nord позволяет нашим заказчикам создавать надежные и эффективные ИТ-инфраструктуры, отвечающие самым высоким требованиям», — отметил Иван Климов, генеральный директор HOSTVM.

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы
Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы Цифровизация

Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью управления данными при минимальных затратах. Она обладает всеми возможностями БД PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней. Продукт включён в Единый реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №14734) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

HOSTVM VDI предлагает различные способы доставки рабочих столов, включая персональные рабочие столы, терминальные сессии и виртуализованные приложения, удовлетворяя разнообразные потребности пользователей. Ключевая особенность HOSTVM VDI заключается в совместимости со сторонними гипервизорами в гибридной инфраструктуре, позволяя организациям выбирать оптимальную платформу для каждой задачи и избегать зависимости от одного поставщика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

«Яндекс» сделал огромную инвестицию в ИТ-решение для борьбы с опасными проявлениями ИИ

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще