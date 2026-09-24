ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Redmi Note 17 - новое поколение своей самой продаваемой линейки смартфонов. В новую серию вошли три модели, включая первый в истории Pro Max - REDMI Note 17 Pro Max 5G. Вся линейка устройств получила значительно более емкие аккумуляторы и ускоренную зарядку для увеличенного времени автономной работы, улучшенную защиту от воды и повреждений при падении, а также новый дизайн. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Флагманом линейки выступает Redmi Note 17 Pro Max 5G, который сочетает новый смелый дизайн и самый емкий в истории Xiaomi аккумулятор для смартфонов - 10 000 мАч. Две другие модели - Redmi Note 17 Pro 5G и Redmi Note 17 - вместе с Pro Max составляют линейку, которая делает философию «Создано на годы» доступной для каждого, независимо от его потребностей и привычек.

Redmi Note 17 Pro Max 5G6 и Redmi Note 17 Pro 5G7 стали первыми в отрасли смартфонами, получившими пятизвездочный сертификат TÜV SÜD Titan Quality. Этот новый стандарт качества был разработан совместно с TÜV SÜD на основе принципа «Произведены чтобы служить долго. Созданы, чтобы им доверяли». Чтобы получить сертификат, устройства прошли жесткие испытания по трем направлениям долговечности: защита от повреждений при падениях и защита от износа (механические удары, падения, износ портов и кнопок); защита от воды (длительное погружение, проверенное по 8 сценариям); производительность аккумулятора (тесты при перепадах температур, механических нагрузках, интенсивных циклах зарядки и продолжительной автономности).

Пресс-служба «М.видео» «М.видео» открывает продажи Redmi Note 17

Redmi Note 17 Pro Max 5G6 и Redmi Note 17 Pro 5G7 прошли сертификацию по всем трем критериям. Модель Redmi Note 17, в свою очередь, получила пятизвездочный сертификат TÜV SÜD за производительность аккумулятора, его батарея была проверена на долговечность по тому же жесткому стандарту. Продолжительная автономная работа и корпус, которому не страшны падения – все это титаническое качество REDMI, продуманное для реальной жизни.

Redmi Note 17 Pro Max 5G создан для тех, кто не хочет зависеть от розетки - смартфон работает в вашем ритме. Всего 20 минут зарядки дают целый день работы, а полного заряда хватает до трех суток.

Все модели серии Redmi Note 17 получили титанический аккумулятор Redmi. В его основе - современная кремний-углеродная технология, которая дает сразу два преимущества: максимум времени работы и умное распределение энергии.

Флагман линейки Redmi Note 17 Pro Max 5G получил самый емкий аккумулятор в истории смартфонов Xiaomi - 10 000 мАч с 16% содержанием кремния. В комплекте со 100-ваттной быстрой зарядкой HyperCharge и реверсивной зарядкой 27 Вт устройство дает максимум времени работы и сверхбыстрое восстановление заряда для тех, кто не расстается со смартфоном с утра до вечера. Эта особенность распространяется на все устройства серии: REDMI Note 17 Pro 5G предлагает 8 340 мАч с 67-ваттной быстрой зарядкой HyperCharge, а Redmi Note 17 - батарею 7 700 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Интеллектуальная система управления питанием позволяет батареям сохранять не менее 80 % исходной емкости даже после 1,6 тыс. циклов зарядки - это примерно шесть лет обычного использования. Надежность аккумуляторов также подтверждена пятизвездочным сертификатом TÜV SÜD: они выдержали жесткие испытания на долговечность, автономность, ударостойкость и стабильность работы при экстремальных температурах.

Redmi Note 17 Pro Max 5G и Redmi Note 17 Pro 5G получили усиленную аппаратную архитектуру, созданную специально с расчетом на ежедневные нагрузки. Повышенная прочность при падениях и надежная защита от пыли и воды позволяют обеим моделям уверенно справляться с ударами, брызгами и самыми разными условиями эксплуатации.

Также Pro-версии получили продвинутую систему защиты от воды: стандарты IP66, IP68, IP69 и IP69K12. Обе модели выдержали жесткое испытание - 72 часа в воде на глубине двух метров, а кроме того впервые обзавелись режимом подводной съемки. Все смартфоны линейки надежно защищены от пыли и влаги, поэтому повседневные брызги им не страшны. Технология Wet Touch 2.0 обеспечивает точное распознавание касания даже при наличии воды, масла, пены и пота на пальцах. Она умеет отличать реальные прикосновения от случайного контакта с жидкостями, благодаря чему экран остается отзывчивым и точным.

Redmi Note 17 Pro Max 5G и Redmi Note 17 Pro 5G созданы и протестированы в условиях, приближенных к реальным, и обеспечивают усиленную защиту от повреждений при случайных падениях. Модели Pro прошли сертификацию SGS - они выдерживают падения с высоты до трех метров на гранитную поверхность. Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 дополнительно повышает устойчивость к повреждениям при повседневных падениях и царапинам. У REDMI Note 17 Pro Max 5G и Note 17 Pro 5G усилена и внутренняя конструкция: высокопрочная материнская плата, армированный MDA-каркас и амортизирующие элементы работают вместе, защищая ключевые компоненты от случайных ударов.

Серия Redmi Note 17 стала минималистичнее и современнее за счет обновленного блока камер, плоского экрана, мягких скругленных углов и задней панели с двойным покрытием. У Pro Max 5G и Pro 5G задняя крышка и рамка соединены почти бесшовно, благодаря обновленной конструкции средней части корпуса. Смартфон удобно лежит в руке, а металлический элемент у камеры на Redmi Note 17 Pro 5G придает дизайну дополнительную глубину и выразительность – модель легко узнаваема с первого взгляда.

Индивидуальность серии подчеркивают эксклюзивные расцветки. Цвет Магический белый доступен только для Redmi Note 17 Pro Max 5G. Его задняя панель меняет цвет под ультрафиолетом: от белоснежного до теплого розово-оранжевого. Redmi Note 17 Pro 5G представлен в четырех цветах: Черном, Небесно-голубом, Шелковом оранжевом и Фиолетовом. Шелковый оранжевый получил новую технологию мерцающего покрытия, создающую на каждом корпусе неповторимый рисунок, а Небесно-голубой — нежный лазурный оттенок, который добавляет дизайну свежести и энергии.

Смартфон, рассчитанный на долгую службу, не должен устаревать. Серия Redmi Note 17 объединяет надежность с флагманским экраном, мощностью и камерой - так что устройство радует не только в день покупки, но и спустя годы.

Яркие дисплеи всей серии обеспечивают более насыщенное и захватывающее визуальное восприятие, дополненное мощным звучанием. Pro-модели оснащены 6,83-дюймовым экраном, а Redmi Note 17 предлагает еще более крупный 6,99-дюймовый дисплей - идеальный выбор для просмотра видео и игр. В старших моделях использованы флагманские светоизлучающие материалы - пиковая яркость достигает 3500 нит, так что экран остается читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Разрешение 1.5K обеспечивает насыщенные цвета, глубокую контрастность и проработку деталей. А мгновенная частота дискретизации касаний 3 200 Гц делает отклик почти моментальным.

Серия Redmi Note 17 также предлагает мощные аудио возможности, соответствующие остальным характеристикам устройств. Динамики всей линейки обеспечивают громкое и чистое звучание при воспроизведении медиа, рингтонах и уведомлениях. У Redmi Note 17 Pro Max 5G качество аудио выходит на новый уровень – громкость звука можно увеличить до 400%18.

В основе Redmi Note 17 Pro Max 5G - процессор Snapdragon® 6 Gen 5, которая легко тянет требовательные игры, видео в 4K и тяжелую многозадачность. Redmi Note 17 Pro 5G обеспечивает плавную и стабильную производительность для повседневных развлечений и работы. В обеих Pro-моделях объем ОЗУ можно расширить до 24 ГБ - тогда приложения в фоне работают без малейших зависаний. REDMI Note 17 дополняет линейку: он настроен на быструю и эффективную работу в любых повседневных сценариях.

Искусственный интеллект в Redmi Note 17 Pro Max 5G и Note 17 Pro 5G делает повседневные сценарии еще умнее. Pro Max 5G предлагает Переводой опыт ИИ20 - для работы, творчества и повышения продуктивности. А все смартфоны линейки Redmi Note 17 получили Google обвести и найти - простые и интуитивные ИИ-инструменты, доступные в каждой модели.

Для съемки видео вся серия поддерживает запись с двух камер одновременно. Redmi Note 17 Pro Max 5G позволяет записывать 4K-видео с частотой 30 кадров в секунду, а режим профессионального видео и функция «Живые Моменты» на обеих Pro-моделях помогают легко снимать, монтировать и делиться контентом.

С технологией ИИ-помощник для творчества редактировать фото стало проще. В моделях Pro эти возможности дополнены функцией «Удаления бликов с помощью ИИ», а также функциями ИИ улучшение изображения и другими инструментами, предоставляющими пользователям больше свободы для творческой обработки снимков.

Redmi Note 17 Pro Max 5G будет доступен в четырех цветах: Черный, Магический белый, Зеленый и Фиолетовый. Модель предлагается в двух вариантах памяти: 8 ГБ+256 ГБ от 45,99 тыс. руб., c 24 сентября по 31 октября действует промо-цена от 42,99 тыс. руб.; 8 ГБ+512 ГБ от 51,99 тыс. руб., c 24 сентября по 31 октября действует промо-цена от 48,99 тыс. руб.

Redmi Note 17 Pro 5G будет доступен в четырех цветах: Черный, Небесно-голубой, Шелковый оранжевый и Фиолетовый. Модель предлагается в трех вариантах памяти: 6 ГБ+128 ГБ от 30,99 тыс. руб., c 24 сентября по 31 октября действует промо-цена от 28,99 тыс. руб.; 8 ГБ+256 ГБ от 36,99 тыс. руб., c 24 сентября по 31 октября действует промо-цена от 34,99 тыс. руб.; 8 ГБ+512 ГБ от 43,99 тыс. руб., c 24 сентября по 31 октября действует промо-цена от 40,99 тыс. руб.

Redmi Note 17 будет доступен в трех цветах: Черный, Бирюзовый и Космический фиолетовый23. Модель предлагается в трех вариантах памяти: 4 ГБ+128 ГБ от 21,99 тыс. руб., 6 ГБ+256 ГБ от 25,99 тыс. руб.; 8 ГБ+256 ГБ от 27,99 тыс. руб.

Дополнительно покупатели серии Redmi Note 17 в период с «24» сентября 2026 г. по «31» октября 2026 г. включительно получат расширенное послепродажное обслуживание: расширенный 24-месячный гарантийный срок (с даты покупки пользователем); одна бесплатная замена или ремонт экрана: 6 месяцев с даты покупки пользователем; разовая бесплатная замена аккумулятора: 36 месяцев с даты покупки пользователем.