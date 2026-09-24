«Байкал Электроникс» расширяет линейку отечественных микроконтроллеров

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик интегральных микросхем и систем на кристалле, объявила о расширении своей линейки микроконтроллеров Baikal-U и внесении новых устройств в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга РФ.

Микроконтроллеры Baikal-U построены на открытой архитектуре RISC-V с использованием отечественных процессорных IP-ядер компании CloudBEAR. Флагманом семейства выступает модель Baikal BE-U1000 (3 ядра, 200 МГц, функциональный аналог серий STM32F4xx–F7xx, корпус QFN88, встроенные аппаратные блоки для управления электродвигателями).

Сейчас реестровые записи присвоены следующим специализированным модификациям:

BE-U1000 в бескорпусном исполнении — базовый кристалл с максимальным выводом всех интерфейсов для гибридных сборок и компактных модулей (2 ядра, USB, MSPI×1, SSPI×2, QSPI×1, до 32×GPIO, 2×CAN, 8×UART, 4×I2C, 2×I2S, бескорпусное исполнение. Оптимальные сегменты: объекты управления, инженерная инфраструктура, промышленная автоматизация и АСУ ТП, интернет вещей (IoT), автомобилестроение и другие области, в которых требуется высокая производительность и низкое энергопотребление.

BE-U1100 — фокус на плотность интерфейсов SPI и линий GPIO без аппаратного USB (2 ядра, MSPI×1, SSPI×2, QSPI×1, 24×GPIO, 2×CAN, 7×UART, 3×I2C, 1×I2S, корпус QFN48). Оптимальные сегменты: промышленная автоматизация и АСУ ТП (коммуникационные шлюзы, модули распределённого ввода-вывода, интерфейсные конвертеры), релейная защита и системы сбора технологических данных.

BE-U1200 — поддержка USB со сбалансированным периферийным блоком (2 ядра, USB, MSPI×1, 22×GPIO, 2×CAN, 6×UART, 3×I2C, 1×I2S, корпус QFN48). Оптимальные сегменты: интернет вещей (IoT), интеллектуальные приборы учёта ресурсов (умные счётчики электроэнергии, газа, воды), коммерческая и потребительская встраиваемая электроника — комнатные термостаты, трекеры, телеметрические датчики.

BE-U1300 — расширенный коммуникационный потенциал с расширенным аудиотрактом (2 ядра, USB, MSPI×1, 22×GPIO, 2×CAN, 8×UART, 4×I2C, 2×I2S, корпус QFN48). Оптимальные сегменты: сетевое и телеком-оборудование, измерительные и медицинские приборы, многофункциональные узлы с одновременным опросом распределённых датчиков и обработкой звука (интеркомы, промышленные переговорные станции, комплексы оповещения, регистраторы).

Все новые модели, как и флагман, доступны для заказа в неограниченных количествах.

«Долгое время рынок микроконтроллеров оставался областью, в которой разработчики десятками лет проектировали устройства на базе зарубежных архитектур. Сегодня мы даем рынку предсказуемую, производительную, технологически независимую и безопасную альтернативу. Наши заказчики — разработчики и производители электроники — получают возможность создавать свои решения на базе отечественных компонентов в соответствие с самыми строгими стандартами технологического суверенитета», — отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс».