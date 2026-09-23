«Цифровая мануфактура» и НКК объединяются для бесшовной интеграции отечественных САПР в PLM нового поколения

Разработчик высокотехнологичного инженерного ПО «Цифровая мануфактура» и разработчик российской PLM-платформы САРУС+ Национальная компьютерная корпорация (НКК), объявили о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители НКК.

В рамках партнерства «Цифровая мануфактура» предоставляет линейку импортонезависимого ПО, включающую САПР «Макс» для проектирования бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем, САПР «Макс.EDA» для проектирования печатных плат, а также ПК «Надежность» для расчета показателей надежности и отказобезопасности изделий.

НКК обеспечит экспертную поддержку в развертывании и адаптации этих решений в ИТ-ландшафте заказчиков, а также их профессиональное сопровождение на всех этапах внедрения в составе PLM-системы САРУС+.

Техническая интеграция систем строится на объектно-ориентированной модели данных, которая обеспечивает нативное хранение и управление инженерными данными в единой среде. Это позволяет создать единое цифровое пространство для конструкторов, технологов и производства на всех этапах жизненного цикла изделия. Заказчики получают комплексные импортонезависимые решения для проектирования бортовых кабельных сетей, трубопроводных систем, электроники и расчета показателей надежности.

САРУС+ — российская PLM-платформа нового поколения, построенная на принципах микросервисной архитектуры. Она позволяет работать из любого браузера без развертывания на АРМ пользователей и поддерживает российские ОС без эмуляторов. Технические средства защиты информации, используемые в составе САРУС+, сертифицированы ФСТЭК и соответствуют второму уровню доверия.

В рамках долгосрочного сотрудничества стороны также намерены разрабатывать совместные технические решения и дополнительные функциональные модули для расширения возможностей интегрированной среды. Это позволит заказчикам получать дополнительные функции и работать в единой цифровой среде.

Сотрудничество рассчитано на предприятия, решающие задачи импортозамещения и повышения технологической независимости в области проектирования и производства сложных технических систем, а особые усилия будут обращены на изделия электронного приборостроения. Стороны также намерены развивать партнерскую экосистему: привлекать друг друга к участию в совместных проектах, обмениваться информацией о потребностях заказчиков и совместно прорабатывать предложения для промышленных предприятий.

«Интеграция САПР "Макс" и "Макс.EDA" в САРУС+ позволяет устранить разрыв между задачами проектирования и управления данными. Благодаря гибкой легко расширяемой объектно-ориентированной модели данных нашей платформы заказчик получает единую среду, где данные из САПР-систем "Цифровой мануфактуры" становятся нативной частью данных об изделии, тем самым организуя и облегчая совместную работу разных групп специалистов предприятия, а в партнерстве мы создаем единое решение, доступное ранее только у иностранных продуктов. Для промышленных предприятий это означает сокращение трудоемких ручных операций по синхронизации и обмену данными, снижение риска ошибок и реальную возможность ускорить выпуск изделий», — сказал Андрей Кармишин, вице-президент НКК по работе с машиностроением.

«Сегодня для промышленных предприятий особенно важно, чтобы инженерные решения эффективно взаимодействовали с системами управления жизненным циклом изделия. Именно поэтому партнерство «Цифровой мануфактуры» и НКК имеет особое значение: оно позволяет расширить возможности применения специализированных инженерных решений в связке с PLM-платформой САРУС+. Для нас принципиально, чтобы отечественное инженерное ПО могло эффективно работать в существующем ИТ-контуре предприятия. Совместная работа с НКК позволит расширить интеграцию инженерных решений с платформой САРУС+ и обеспечить более удобное использование результатов проектирования в информационной среде предприятия», — сказал Михаил Ерофеев, генеральный директор АО «Цифровая мануфактура».