Рынок локальных S3-хранилищ может расти более чем на 20% в год

За последние три года в России сформировался самостоятельный сегмент локальных объектных S3-хранилищ. Число решений в реестре российского ПО выросло, на рынке работают несколько заметных поставщиков, а заказчики все чаще рассматривают S3 как основу для хранения корпоративных данных, резервных копий и платформ данных. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Эксперты «К2Тех» выделили пять трендов, определяющих развитие сегмента.

Динамика открытых закупок подтверждает рост спроса на S3-хранение. Аналитики «К2Тех» изучили тендеры на проекты с применением S3 за последние три года: в 2023 г. выборка включала 20 процедур с совокупной начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦ) 294,8 млн руб., в 2024 г. – 43 процедуры на 310,2 млн руб., в 2025 г. – 56 закупок на 1,91 млрд руб. В первом полугодии 2026 г. зафиксировано 26 процедур с совокупной НМЦ почти 798,8 млн руб. Поскольку активность обычно усиливается в III и IV кварталах, показатели первого полугодия 2026 г. нельзя напрямую сопоставлять с данными за полные годы.

Анализ охватывает только публично доступные закупки. По экспертной оценке «К2Тех», они могут составлять около 40% общего объема проектов с применением S3-хранения. Остальная часть приходится на закупки коммерческих компаний, которые нередко отбирают поставщиков через закрытые процедуры или собственные закупочные контуры и не раскрывают информацию на открытых площадках. Также выборка может не включать закупки серверного оборудования для реализации объектных хранилищ, если соответствующее назначение не указано в документации явно.

Выбор смещается от импортозамещения к прикладным критериям

Заказчики все глубже разбираются в специфике требований к производительности объектных хранилищ. Для них важны количество операций с объектами в секунду, задержки, время до получения первого байта, пропускная способность, работа с мелкими и крупными объектами, число параллельных запросов и способность архитектуры масштабироваться горизонтально.

Решение, которое показывает хорошие результаты при передаче крупных файлов, может не подойти для сценария с миллионами небольших объектов. Тестирование на сопоставимой инфраструктуре и пилоты в среде заказчика позволяют оценить работу решения на целевых нагрузках, возможности интеграции и масштабирования, качество документации и технической поддержки. После выбора платформы компаниям необходимо определить модель ее эксплуатации и масштабирования в ИТ-ландшафте.

Централизация заменяет теневые хранилища

В крупных проектах компании стремятся консолидировать ранее созданные разрозненные S3-инсталляции в единый сервис объектного хранения для внутренних команд. Централизованная платформа позволяет сократить дублирование данных и ресурсов, ввести единые правила предоставления емкости и доступа, а также обеспечить предсказуемую поддержку и развитие сервиса.

S3 включают в комплексные проекты по развитию серверной инфраструктуры, систем хранения, резервных контуров, локальных кластеров и платформ данных. В отдельных закупках требования уже предусматривают создание единой S3-платформы с катастрофоустойчивостью на уровне нескольких ЦОД.

S3 не только для резервного копирования

Компании размещают в S3 архивы, документы, медиаконтент, данные мониторинга и журналы событий, а также используют объектный слой для аналитических систем, платформ данных, современных приложений и контейнерных сред.

Отдельный сценарий – перенос холодных и менее востребованных данных из высокопроизводительных систем в объектное хранилище. Это помогает разгрузить более дорогую инфраструктуру, оптимизировать размещение данных и сохранить доступ к ним по мере необходимости.

Безопасность становится требованием к архитектуре

Расширение сценариев использования S3-хранения повышает требования к безопасности и отказоустойчивости. В технических заданиях на проекты с S3-хранением все чаще встречаются требования к защите данных от изменения и удаления, включая WORM-режим, а также к интеграции с системами резервного копирования и восстановления.

Для корпоративных внедрений важны четыре группы возможностей: разграничение доступа и интеграция с корпоративными системами идентификации, сетевая сегментация и мониторинг, репликация между площадками, неизменяемость данных и восстановление после инцидентов. Требования к работе с конфиденциальной информацией определяют, в каком контуре и по каким правилам должна эксплуатироваться платформа.

Облачная и локальная модели решают разные задачи

Облако сохраняет важную роль в проектах с быстро меняющимися объемами данных, пилотных и временных средах, а также в сценариях с менее критичной информацией. Локальные S3-хранилища востребованы, когда необходимо контролировать физическое размещение данных, ИТ-периметр и выполнение регуляторных требований.

По проектному опыту «К2Тех», при объеме данных порядка 300 ТБ компании чаще начинают сопоставлять совокупную стоимость владения облачным сервисом и собственной инфраструктурой. Это не универсальный порог: модель потребления зависит от темпов роста данных, требований регулятора, целевой архитектуры и стоимости эксплуатации.

«Локальное объектное хранение становится частью базовой корпоративной инфраструктуры, а не только решением для отдельных задач резервного копирования или архивирования. Объемы данных растут, при этом компаниям важно контролировать физическое размещение критичной информации, ее резервирование и доступность при отказе отдельных площадок. Драйверами рынка в ближайшие два-три года будут импортозамещение критичной инфраструктуры, развитие платформ данных, а также перенос корпоративных архивов и систем резервного копирования в собственный контур. По нашей оценке, сегмент локальных объектных хранилищ может расти темпами свыше 20% в год», – сказал Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры, СХД и СРК «К2Тех».