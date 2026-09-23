CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Около 3 тыс. семей Астрахани получили доступ к обновленной сети домашнего интернета МТС

МТС построила новую и модернизировала действующую сеть домашнего интернета в разных районах Астрахани. Работы провели более чем по двадцати адресам – в новых и уже заселенных домах. В результате еще около 3 тыс. семей получили возможность пользоваться обновленной сетью домашнего интернета для комфортной работы и использования цифровых сервисов на нескольких устройствах одновременно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая сеть МТС появилась по 12 адресам, в том числе в новостройках и уже заселенных домах Астрахани. Подключить домашний интернет теперь могут жители домов на улицах Жилой, Трофимова, Автомобильной, Брестской, Савушкина, Пестеля, Украинской, в 7-м Углегорском переулке и на проезде Воробьева. Еще по девяти адресам МТС модернизировала существующую инфраструктуру. Работы проведены на улицах Боевой, Николая Ветошникова, Водников, Румынской, Набережной Приволжского затона, Дубровинского, Николая Островского и Сахалинской.

«Сегодня домашний интернет нужен семье практически постоянно – для учебы, работы, общения и отдыха. Поэтому при развитии фиксированной сети мы смотрим не только на новые жилые комплексы, но и на дома, где люди живут уже много лет. В Астрахани мы одновременно строим новую инфраструктуру и модернизируем действующую, чтобы все больше семей могли пользоваться стабильным и быстрым интернетом дома», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще