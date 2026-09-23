«Национальная Страховая Информационная Система» перешла на «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальных данных

Акционерное общество «Национальная Страховая Информационная Система» (АО «НСИС») выбрало «СерчИнформ КИБ» для защиты персональных данных страховщиков, конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Решение помогает соблюдать требования регуляторов, включая ФСТЭК и Банк России. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

До февраля 2026 г. АО «НСИС» использовало защитное решение другого вендора, но в какой-то момент функционал системы перестал отвечать потребностям организации.

«При выборе новой системы защиты от утечек данных мы сравнивали несколько программ на рынке. Для нас были важны следующие критерии: удобство в эксплуатации, гибкость настроек, качество технической поддержки, выполнение нормативных требований и способность интегрироваться с существующей инфраструктурой. КИБ этим требованиям соответствует. Система контролирует большинство каналов передачи данных (почту, мессенджеры, съемные носители, облачные хранилища), показывает картину происходящего в компании, фиксирует инциденты», – сказал директор Департамента информационной безопасности АО «НСИС» Алексей Янов.

«СерчИнформ КИБ» уже помогла предотвратить НСИС несколько инцидентов. Один из них – попытка выгрузить на флеш-носитель конфиденциальные данные до официального увольнения. Система отследила аномальный рост активности на рабочем месте: копирование файлов и работу с внешними носителями. Инцидент предотвратили до фактической утечки – сотрудника пригласили на беседу, а нарушение зафиксировали документально.

Также мониторинг позволил выявить случаи небезопасного хранения учетных данных: паролей, логинов, ключей доступа. И случаи, когда документы с критичной информацией отправлялись сотрудникам, чьи должностные обязанности не предполагали работу с такими данными.

«К финансовым организациям всегда повышенный контроль со стороны регуляторов, поэтому требования к защите данных особенно строгие. К примеру, «СерчИнформ КИБ» помогает выполнять требования ГОСТ 57580.1 «Безопасность финансовых операций». Система разработана так, чтобы проактивно выявлять инциденты и обнаруживать их на ранней стадии подготовки. Для этого в КИБ есть инструменты, которые восстанавливают каждый шаг нарушителя: история файловых операций, графический отчет о перемещении данных, видеозапись экрана с точечным воспроизведением момента инцидента, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Также мы давно и системно расширяем совместимость КИБ с отечественными операционными системами, в том числе под запросы заказчиков. Система уже совместима с «Ред ОС», Astra Linux, ROSA Linux, «ГосЛинукс» и на свободно распространяемых CentOS и Ubuntu».

В планах АО «НСИС» постепенно увеличивать объем внедрения «СерчИнформ КИБ» по мере роста компании.

«СерчИнформ» регулярно обновляет функционал продуктов. Например, КИБ уже взял под контроль мессенджеры «Макс», Squadus, Dion, «Контур.Толк». Интегрирован с бизнес-платформами «Яндекс 360», «Мой офис», VK Workspace, в том числе защитил файловые хранилища, чаты и сервисы ВКС внутри платформ. Также разработчик активно адаптирует продукты для импортозамещенных инфраструктур.