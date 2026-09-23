Modus и «1С-Рарус Йошкар-Ола» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российский вендор платформ для бизнес-аналитики и управления данными Modus и компания «1С-Рарус Йошкар-Ола», крупнейший франчайзи фирмы «1С» в Приволжском регионе, объявляют о начале стратегического партнерства. Соглашение открывает клиентам «1С-Рарус Йошкар-Ола» доступ к современным инструментам аналитики и управления данными на базе продуктов Modus BI и Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Партнерство объединяет экспертизу двух компаний. «1С-Рарус Йошкар-Ола» более 26 лет занимается внедрением и сопровождением решений «1С» для предприятий Республики Марий Эл и соседних регионов — от розничной торговли и производства до госсектора и здравоохранения. Modus развивает отечественные BI- и ETL-платформы: low-code-инструменты Modus BI и Modus ETL дают возможность бизнес-пользователям самостоятельно собирать, нормализовывать и визуализировать данные без постоянного участия ИТ-отдела, а технологическое превью MCP-сервера Modus BI открывает первые сценарии подключения ИИ-агентов к аналитике. Решения Modus уже более 13 лет применяются в крупных российских компаниях для построения корпоративных хранилищ данных.

В рамках сотрудничества «1С-Рарус Йошкар-Ола» сможет включать Modus BI и Modus ETL в проекты автоматизации на базе «1С», предлагая заказчикам не только учет и оперативное управление, но и консолидированную аналитику по всем данным предприятия — от бухгалтерских и торговых систем до складского и производственного контура.

Modus BI и Modus ETL подключаются как к источникам «1С» — от «1С:Бухгалтерия» и «1С:Управление торговлей» до отраслевых решений, — так и к другим корпоративным системам. Хранилище данных Modus поддерживает PostgreSQL, ClickHouse, Greenplum, MS SQL Server, Vertica, MySQL и StarRocks. Для оперативной визуализации без выгрузки в хранилище можно напрямую подключать информационные базы «1С», иные базы данных, Excel-файлы и Google Sheets. Решения Modus имеют сертификат «1С:Совместимо» и готовые коннекторы к различным версиям и редакциям «1С», а также адаптируются к обновлениям конфигураций без дополнительного кодирования — это снижает нагрузку на учетную систему при интеграции.

«Наши платформы изначально создавались как универсальный слой аналитики, не зависящий от конкретной учетной системы, — при этом основной объем операционных данных у большинства российских компаний по-прежнему формируется в продуктах «1С». Партнерство с «1С-Рарус Йошкар-Ола» дает нам прямой выход к бизнесу в Марий Эл и соседних регионах через команду, которая глубоко знает специфику местных заказчиков и имеет многолетний опыт внедрения «1С». Мы рассчитываем, что для клиентов «1С-Рарус Йошкар-Ола» это партнерство станет естественным следующим шагом — от учета к управленческой аналитике», — сказал Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

«За более чем четверть века работы на рынке мы не раз убеждались: клиенту недостаточно просто вести учет — ему нужно видеть картину бизнеса целиком и принимать решения на основе актуальных данных. Modus BI и Modus ETL закрывают именно этот запрос: продукты хорошо интегрируются с экосистемой «1С» и позволяют нам предлагать заказчикам готовое комплексное решение — от внедрения учетных систем до полноценной бизнес-аналитики — без обращения к сторонним подрядчикам. Для нас это партнерство — возможность расширить портфель услуг и усилить свои позиции в регионе», — сказал Денис Шемчук, генеральный директор ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола».