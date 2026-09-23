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LTV-Зенит и LTV-Зенит X зарегистрированы в Едином реестре российского ПО

Программные комплексы LTV-Зенит и LTV-Зенит X официально зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровый статус расширяет возможности применения решений LTV в проектах с требованиями к использованию отечественного программного обеспечения, в том числе на объектах государственного сектора.

LTV-Зенит и LTV-Зенит X предназначены для построения систем видеонаблюдения и видеоаналитики различного масштаба на основе оборудования LTV. Решения позволяют организовать централизованный мониторинг систем безопасности, сочетая в себе видеонаблюдение с системами охранной и пожарной сигнализации, а также контролем доступа и защитой периметра.

Включение программных комплексов в Единый реестр российского ПО дает возможность использовать их в проектах госсектора, а также в таких сферах как образование, здравоохранение, ЖКХ и других отраслях, где предъявляются повышенные требования к импортозамещению.

LUIS+ предоставляет возможность реализовать полноценное комплексное решение для систем безопасности на оборудовании российского производства.

В состав таких решений входят не только сертифицированные российские программные продукты, но и оборудование собственных торговых марок, включенное в реестр Минпромторга России: видеокамеры LTV, серверное оборудование LTV-Сервер, системы оповещения LPA, оборудование контроля и управления доступом ЛКД, а также системы газового пожаротушения ЛПТ.

Все перечисленные компоненты могут быть объединены на базе российской программной платформы «Бастион-3» уровня PSIM. Она обеспечивает интеграцию различных подсистем безопасности в единый комплекс для объектов и предприятий.

Реестровые записи программных продуктов:

  • LTV-Зенит — № 488;
  • LTV-Зенит X — № 476;

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