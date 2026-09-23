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К сезону «тихой» охоты МТС разогнала мобильный интернет под Новосибирском

МТС улучшила качество мобильной связи в пригороде Новосибирска. Инженеры компании провели работы в диапазоне, который обеспечивает высокую емкость и большой радиус покрытия. Улучшения затронули населенные пункты в шести районах Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС улучшили качество связи в Колыванском, Новосибирском Коченевском, Искитимском, Ордынском и Черепановском районах Новосибирской области. Работы провели в диапазоне 900 МГц. Он позволяет подключаться к сети большому количеству абонентов и при этом широко обеспечивает стабильное покрытие.

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«Использование диапазона 900 МГц позволяет достичь оптимального баланса между дальностью распространения радиосигнала и емкостью сети. За счет более низких частот радиоволны эффективно огибают препятствия и распространяются на значительные расстояния, что расширяет покрытие. При этом архитектура сети в данном диапазоне рассчитана на высокую плотность подключений, обеспечивая стабильную работу большого числа устройств в одной соте. Благодаря этому сигнал будет доставать до трасс и лесов, что актуально для грибников», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Эти районы региона считаются одними из самых грибных. В Кудряшовском боре, который раскинулся в Колыванском, Коченевском и Новосибирском районах, можно найти боровики, маслята, сыроежки, подберезовики и подосиновики. На территории Караканского бора в Искитимском и Ордынском районе помимо выше перечисленных растут также грузди и белые грибы. В Черепановском районе встречаются также волнушки.

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