Фармацевтическая компания «Санофи Россия» внедрила частное геораспределенное облако на базе Linx Cloud

Российское подразделение международной фармацевтической компании «Санофи» (Sanofi) внедрило гибридное геораспределенное облако на платформе Linx Cloud для ключевой ИТ-инфраструктуры. Проект позволил повысить отказоустойчивость, масштабируемость и защищенность систем, а также обеспечить соответствие российским требованиям локализации данных, включая 152ФЗ. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Решение о внедрении облачной инфраструктуры было принято в связи с устареванием имеющегося серверного оборудования с фокусом на отказоустойчивость, защищенность и масштабируемость, а также следуя глобальной стратегии по облачной трансформации. По итогам конкурсной процедуры провайдером была выбрана компания Linx Cloud.

В рамках проекта Linx Cloud развернула для клиента гибридное облако в собственных центрах обработки данных. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов был реализован и протестирован Disaster Recovery Plan (DRP) с участием двух площадок. Также было организовано перекрестное резервное копирование между площадками с использованием S3-объектного хранилища для неизменяемых резервных копий. Сетевое и серверное оборудование «Санофи» размещено в выделенной инфраструктуре, обеспечена сетевая связность до ЦОД и между ЦОД. Построенная инфраструктура полностью соответствует требованиям 152-ФЗ и требованиям «Санофи», включая интеграцию с глобальным сетевым контуром заказчика.

«Данный проект позволил нам повысить уровень зрелости и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, а также улучшить процессы бэкапирования и аварийного восстановления. В ходе проекта мы провели тестирование нашего DR-плана и получили ценный практический опыт восстановления, что гарантирует отказоустойчивость нашей критической ИТ-инфраструктуры. Мы высоко ценим партнерское взаимодействие с Linx Cloud и предоставляемые ими облачные сервисы», – сказал Павел Карелин, руководитель ИТ, АО «Санофи Россия».

«Реализованный проект является наглядным примером решения задачи, с которой в последнее время все чаще сталкивается крупный бизнес: найти экономически эффективное решение для модернизации устаревшей инфраструктуры, соблюдая при этом требования безопасности. По нашему опыту, гибридное облако в такой ситуации – оптимальный способ организации ИТ-ландшафта», – сказал Алексей Корулин, руководитель направления продуктов и архитектурных решений, Linx Cloud.

В настоящее время команды «Санофи» и Linx Cloud продолжают работу над операционными ИТ-процессами и изучают возможность внедрения инструментов ИИ для повышения их эффективности.