CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Дзен» и Международная ассоциация по фактчекингу GFCN подписали соглашение о сотрудничестве

Новостная платформа «Дзен» и Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия распространению недостоверной информации в интернете. Партнеры будут обмениваться экспертизой в проверке фактов, создавать образовательные проекты и разрабатывать подходы к работе с информацией в ИИ-инструментах.

Соглашение подписали управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников и президент Global Fact-Checking Network Владимир Табак.

Партнеры будут обмениваться опытом и методологиями проверки фактов. Технологическая экспертиза команды «Дзена» и знания специалистов GFCN помогут развивать подходы к работе с источниками и интерпретации новостной информации, в том числе в ИИ-ассистенте «Глифе».

«Развитие искусственного интеллекта меняет то, как люди создают, находят и воспринимают информацию. «Глиф» помогает пользователям разбираться в происходящих событиях, и для нас важно сочетать возможности технологий с опытом специалистов по проверке фактов. При этом навыки критической оценки контента нужны каждому — от редактора СМИ до читателя новостей. Сотрудничество с Международной ассоциацией по фактчекингу позволит нам работать над обеими задачами», — сказал Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена».

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«Дзен» и ассоциация также планируют проводить совместные мероприятия, готовить учебные семинары и материалы для журналистов, авторов и редакторов. Для пользователей платформы партнеры намерены развивать проекты о медиаграмотности — о том, как проверять источники и распознавать недостоверную информацию.

«Мы уже не раз говорили: в эпоху алгоритмов и синтетического контента точечно бороться с каждым фейком бессмысленно. Наша общая задача — объединить ИT-инструменты с профессиональным фактчекингом и дать аудитории возможность самостоятельно работать с информацией. Мы хотим, чтобы цифровая гигиена стала базовым навыком, помогающим миллионам уверенно ориентироваться в новостном потоке», — сказал Даниил Бисслингер, вице-президент Global Fact-Checking Network.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще