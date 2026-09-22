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Старейший вуз Кыргызстана вошел в международный Консорциум больших данных

Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына присоединился к Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных» (Консорциум больших данных), которая объединяет вузы из России и государств-участников СНГ. Соответствующий документ стороны подписали в Уфе. Об этом CNews сообщили представители Консорциума больших данных.

Подписи в документе поставили генеральный директор консорциума Вячеслав Гойко и руководитель Центра правового анализа, интеллектуального развития и инноваций при Юридическом институте КНУ им. Ж. Баласагына Бактыбек Батырбаев. Партнеры договорились развивать применение больших данных в Кыргызстане: технологии анализа данных и ИИ планируют использовать для задач госуправления, а также для анализа архивов и цифровых инструментов в исторических науках. Вуз получит доступ к исследовательским проектам консорциума, сможет участвовать в образовательных программах и готовить специалистов по анализу данных.

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«Кыргызский национальный университет заходит в консорциум с сильной научной школой и конкретными задачами, привносит сильную правовую и гуманитарную экспертизу. Для нас это шаг в развитии партнерской сети в Центральной Азии. Нас ждут совместные исследовательские проекты, сетевые образовательные программы и обмен кейсами между вузами, а их у нас более 80-ти, и ИТ-компаниями. Нам важно вместе развивать технологии и делиться практиками, чтобы подготовить сильные кадры, которым предстоит вести вперед наши государства», — отметил Вячеслав Гойко.

В свою очередь Бактыбек Батырбаев подчеркнул практическую направленность партнерства. «Вступление в консорциум поможет нам применять технологии больших данных в госуправлении и исторических исследованиях, открывать архивы для ученых и граждан. Мы получаем площадку для обмена опытом и совместных разработок, а Кыргызстан — эффективные цифровые инструменты», — сказал он.

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