«Северсталь» улучшила выявление опасных действий благодаря цифровой платформе «Сова»

На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь») продолжается тиражирование цифровой платформы для контроля соблюдения правил безопасности «Сова». В цехах, где установлена система, выявление потенциально опасных действий повысилось на 25%. Платформа разработана совместными усилиями ИТ-специалистов и специалистов по охране труда «Северстали». Об этом CNews сообщил представитель металлургической компании.

«Мы видим, что цифровые инструменты дают реальный эффект в области охраны труда. Платформа «Сова» – это не просто фиксация нарушений, а инструмент профилактики. Мы продолжим развивать систему: в планах – научить её распознавать критические ситуации, такие как падение людей с высоты или возгорание, а также расширить функционал до прогнозирования и предотвращения несчастных случаев. Кроме того, мы интегрируем «Сову» с другими цифровыми платформами предприятия, включая большие языковые модели и геопозиционирование. «Сова» помогает нам видеть риски, но соблюдение правил безопасности остаётся за человеком», – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

«Сова» основана на технологиях компьютерного зрения и выявляет нарушения требований безопасности в режиме реального времени. С помощью штатных камер видеонаблюдения система отслеживает 10 видов нарушений: отсутствие касок, перчаток, очков и других средств индивидуальной защиты, нахождение работников в опасных зонах, несоблюдение правил погрузочно-разгрузочных работ и работ на высоте. Главная цель инструмента – не наказание, а профилактика: при обнаружении опасной ситуации она может мгновенно отправлять сигнал в цех, чтобы сотрудники успели среагировать до того, как произойдёт происшествие. Внедрение системы видеоаналитики «Северсталь» начала в конце 2024 г. Сегодня система охватывает более 700 камер в 40 цехах ЧерМК, на предприятии «Северсталь-метиз» и Яковлевском горно-обогатительном комбинате.