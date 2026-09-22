Piklema и «Т1» будут развивать цифровые решения для промышленности

Разработчик ИТ-решений для горнодобывающей отрасли Piklema и ИТ-холдинг «Т1» заключили соглашение о партнерстве в сфере промышленных информационных систем. Компании объединят продуктовую экспертизу Piklema и интеграционные возможности «Т1» для внедрения решений в области компьютерного зрения, анализа производственных данных, роботизации техники и управления технологическими процессами. Об этом CNews сообщили представители Piklema.

Стороны планируют совместно продвигать передовые технологии цифровизации и роботизации для индустриального сектора, включая решения в области компьютерного зрения, анализа производственных данных, автономизации техники и управления технологическими процессами. Компании также будут прорабатывать модели внедрения, в которых сочетаются продукты «Т1», цифровые продукты Piklema и совместная экспертиза в оценке эффектов от технологий. Такой подход позволит учитывать инвестиционный цикл предприятий, нагрузку на ИТ-команды заказчиков и потребность в снижении капитальных затрат на реализацию проектов.

По данным НИУ ВШЭ, в обрабатывающей промышленности специализированные ИТ-инструменты пока распространены ограниченно: ERP применяют 18,6% организаций, MES – 11,6%, цифровые двойники – 3,3%. Среди барьеров цифровой трансформации в машиностроении 50% компаний называют необходимость адаптации технологий под специфику производства, 45% – сложность их интеграции в действующие технологические контуры.

Оценка Piklema на основе этих данных показывает, что зона потенциального внедрения производственных ИТ-систем в обрабатывающей промышленности превышает 90%. Показатель рассчитан исходя из доли организаций, которые пока не используют ERP, MES, цифровые двойники, роботизацию. Это указывает на значительный незакрытый запрос на решения для управления процессами, данными и технологической инфраструктурой предприятий.

Партнерство позволит компаниям объединить продуктовую и проектную часть цифровизации. Piklema развивает решения для промышленности, включая продукты на базе компьютерного зрения, анализа производственных данных и роботизации техники, а ИТ-холдинг «Т1» обеспечивает интеграцию этих решений в ИТ-контур заказчиков, сопровождение проектов внедрения и гибкие финансовые условия. Такой формат особенно важен для предприятий с длинным инвестиционным циклом – например, в горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроении, химической отрасли и энергетике. В таких проектах эффект от цифровизации зависит от предварительной оценки экономической модели, адаптации решения под конкретный технологический процесс и интеграции с действующими ИТ-системами.

«Партнерство с ИТ-Холдингом «Т1» подтверждает технологическое лидерство технологий Piklema для горнодобывающего сектора и позволит расширить сотрудничество с крупнейшими компаниями России. Совместно ИТ-Холдингом «Т1» мы сможем предлагать предприятиям инновационные решения с подтвержденным экономическим эффектом на гибких финансовых условиях, что позволит расширить число потенциальных пользователей технологий», — сказал Михаил Макеев, управляющий директор Piklema.

«Задачи цифровизации промышленности сегодня – минимизировать простои и риски при переходе на отечественный стек за счет создания единой и устойчивой к изменениям цифровой среды. Партнерство «T1» и Piklema объединяет отраслевые решения на базе ИИ, MES и цифровых советчиков с надежным инфраструктурным фундаментом и требованиями по информационной безопасности. Такой комплексный отраслевой подход позволяет предприятиям заменять иностранные решения без остановки без рисков для непрерывности базовых процессов», — сказал Ренат Шайдуллин, директор направления высокотехнологичных решений, Центр компетенций промышленной автоматизации, ИТ-холдинг «Т1».

Партнеры будут готовить комплексные предложения для промышленных заказчиков, объединяющие передовые технологии, инфраструктурную составляющую и изменение бизнес-процессов, а также возможность быстрого выхода на пилотирование и подтверждение эффектов.