CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Piklema и «Т1» будут развивать цифровые решения для промышленности

Разработчик ИТ-решений для горнодобывающей отрасли Piklema и ИТ-холдинг «Т1» заключили соглашение о партнерстве в сфере промышленных информационных систем. Компании объединят продуктовую экспертизу Piklema и интеграционные возможности «Т1» для внедрения решений в области компьютерного зрения, анализа производственных данных, роботизации техники и управления технологическими процессами. Об этом CNews сообщили представители Piklema.

Стороны планируют совместно продвигать передовые технологии цифровизации и роботизации для индустриального сектора, включая решения в области компьютерного зрения, анализа производственных данных, автономизации техники и управления технологическими процессами. Компании также будут прорабатывать модели внедрения, в которых сочетаются продукты «Т1», цифровые продукты Piklema и совместная экспертиза в оценке эффектов от технологий. Такой подход позволит учитывать инвестиционный цикл предприятий, нагрузку на ИТ-команды заказчиков и потребность в снижении капитальных затрат на реализацию проектов.

По данным НИУ ВШЭ, в обрабатывающей промышленности специализированные ИТ-инструменты пока распространены ограниченно: ERP применяют 18,6% организаций, MES – 11,6%, цифровые двойники – 3,3%. Среди барьеров цифровой трансформации в машиностроении 50% компаний называют необходимость адаптации технологий под специфику производства, 45% – сложность их интеграции в действующие технологические контуры.

Оценка Piklema на основе этих данных показывает, что зона потенциального внедрения производственных ИТ-систем в обрабатывающей промышленности превышает 90%. Показатель рассчитан исходя из доли организаций, которые пока не используют ERP, MES, цифровые двойники, роботизацию. Это указывает на значительный незакрытый запрос на решения для управления процессами, данными и технологической инфраструктурой предприятий.

Партнерство позволит компаниям объединить продуктовую и проектную часть цифровизации. Piklema развивает решения для промышленности, включая продукты на базе компьютерного зрения, анализа производственных данных и роботизации техники, а ИТ-холдинг «Т1» обеспечивает интеграцию этих решений в ИТ-контур заказчиков, сопровождение проектов внедрения и гибкие финансовые условия. Такой формат особенно важен для предприятий с длинным инвестиционным циклом – например, в горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроении, химической отрасли и энергетике. В таких проектах эффект от цифровизации зависит от предварительной оценки экономической модели, адаптации решения под конкретный технологический процесс и интеграции с действующими ИТ-системами.

<p>Максим Захаренко, «Облакотека»: Спрос на ИИ в госуправлении опередит предложение уже в 2027 году</p>
Максим Захаренко, «Облакотека»: Спрос на ИИ в госуправлении опередит предложение уже в 2027 году Цифровизация

«Партнерство с ИТ-Холдингом «Т1» подтверждает технологическое лидерство технологий Piklema для горнодобывающего сектора и позволит расширить сотрудничество с крупнейшими компаниями России. Совместно ИТ-Холдингом «Т1» мы сможем предлагать предприятиям инновационные решения с подтвержденным экономическим эффектом на гибких финансовых условиях, что позволит расширить число потенциальных пользователей технологий», — сказал Михаил Макеев, управляющий директор Piklema.

«Задачи цифровизации промышленности сегодня – минимизировать простои и риски при переходе на отечественный стек за счет создания единой и устойчивой к изменениям цифровой среды. Партнерство «T1» и Piklema объединяет отраслевые решения на базе ИИ, MES и цифровых советчиков с надежным инфраструктурным фундаментом и требованиями по информационной безопасности. Такой комплексный отраслевой подход позволяет предприятиям заменять иностранные решения без остановки без рисков для непрерывности базовых процессов», — сказал Ренат Шайдуллин, директор направления высокотехнологичных решений, Центр компетенций промышленной автоматизации, ИТ-холдинг «Т1».

Партнеры будут готовить комплексные предложения для промышленных заказчиков, объединяющие передовые технологии, инфраструктурную составляющую и изменение бизнес-процессов, а также возможность быстрого выхода на пилотирование и подтверждение эффектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще