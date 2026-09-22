Oberon и Eltex строят защищенные сети

Системный интегратор Oberon и производитель телеком-оборудования Eltex расширяют сотрудничество, нацеленное на создание комплексных решений для корпоративных сетей с интеграцией систем информационной безопасности — от аудита до сервиса. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

Партнерство отвечает растущему спросу заказчиков на проекты «под ключ» с единой точкой ответственности, что особенно актуально для распределенных структур, где критичны отказоустойчивость, масштабируемость и соответствие регуляторным требованиям по ИБ. Oberon закрывает направления системной интеграции и информационной безопасности, Eltex предлагает сертифицированное оборудование с локализацией производства в Новосибирске.

«Рынок движется в сторону комплексных решений, где заказчик хочет работать с единой точкой ответственности за весь жизненный цикл инфраструктуры. Партнерство с Eltex позволяет нам предлагать клиентам не просто поставку оборудования, а полноценные проекты с гарантированным SLA и интеграцией в контур безопасности», — сказала Анастасия Калашникова, директор по маркетингу в Oberon.

Партнеры выделяют четыре типовых сценария совместной работы. Первый — корпоративное ядро и ЦОД на базе коммутаторов MES и маршрутизаторов ESR/ME от Eltex, которые становятся основой для сегментации трафика, обеспечения QoS и резервирования каналов. Oberon добавляет проектирование отказоустойчивой архитектуры и интеграцию с системами мониторинга.

Второй сценарий — периметр и контроль доступа, где сетевая инфраструктура обеспечивает подключение и обмен данными между компонентами СКУД, видеонаблюдения и биометрических систем. Oberon реализует проекты по подключению Face ID к единым реестрам, в том числе для строительных площадок Москвы, что требует надежной сетевой основы.

Третий сценарий охватывает филиалы и удаленные объекты: типовые схемы быстрого подключения с централизованным управлением востребованы в ритейле, логистике и на производстве.

Четвертое направление — защищенные каналы связи для госсектора и операторов критической информационной инфраструктуры, где партнеры предлагают интеграцию систем квантовой защиты данных. Oberon выступает интегратором таких проектов, предоставляя услуги квантовой сети внешним заказчикам с 2026 г.

«У двух заказчиков может быть одинаковый набор оборудования и совершенно разные сети. Потому что дело не только в характеристиках устройств, а в том, как спроектирована вся система, какие требования предъявляются к доступу, резервированию, безопасности. Как производитель мы хорошо знаем возможности своего оборудования, но интегратор видит проект целиком и понимает среду, в которой оно будет работать. В сотрудничестве с Oberon эти две экспертизы складываются вместе – и, в конечном счете, именно это важно для заказчика», – сказал Максим Бахарев, руководитель группы ритейл Eltex.

На практике партнерство дает заказчикам сокращение TCO за счет единого подрядчика, что снижает транзакционные издержки и риски рассинхронизации этапов проекта. Готовые архитектурные паттерны ускоряют внедрение — цикл проекта сокращается с месяцев до недель. Соответствие требованиям регуляторов обеспечивается за счет сертифицированного оборудования Eltex и экспертизы Oberon в области информационной безопасности.

При этом партнерство не отменяет необходимости детального аудита инфраструктуры. Типовые схемы требуют адаптации под конкретную топологию, политики доступа и SLA. Важно заранее определить зоны ответственности: где заканчивается гарантия на оборудование и начинается сервис интегратора.

Решения ориентированы на предприятия с распределенной сетью филиалов, промышленные и логистические компании, ритейл, а также госсектор и операторов КИИ, где критичны сертификаты соответствия и локализация производства. Для старта проекта заказчик инициирует аудит через сайт Oberon, на выходе получает проектную документацию, спецификацию оборудования Eltex и план внедрения с гарантированным SLA.