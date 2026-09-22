MWS AI цифровизировала кадровые процессы с помощью «коробки» Directum HR Pro

MWS AI за 3 месяца внедрила базовую функциональность экосистемы Directum HR Pro. Коробочное решение закрыло 80% потребностей компании. В результате ускорились согласования документов и сократились трудозатраты на HR-процессы. Об этом CNews сообщил представитель MWS AI.

MWS AI перевела в электронный формат прием на работу, увольнения, отпуска, командировки и другие кадровые процессы с помощью Directum HR Pro. Цифровая трансформация показала экономический эффект: согласования ускорились на 30-40%; трудозатраты на кадровые процессы снизились на 20%.

К системе подключилось 100% сотрудников, больше 85% из них отмечают ее удобство. Directum HR Pro стала единым окном для большинства операционных задач и повысила прозрачность: в ней фиксируются сроки и ответственные, можно отследить историю действий.

Для проекта цифровой трансформации MWS AI выбрала коробочное решение с готовыми блоками, с его помощью удалось закрыть 80% потребностей компании. Доработки нужны были, чтобы настроить специфические маршруты согласования, интегрировать Directum HR Pro с учетными системами, увеличить количество полей в заявлениях и приказах, адаптировать интерфейс. На эти работы потребовалось 9 месяцев. Реализацией проекта занимался генеральный партнер Directum — компания «РосА».

Цифровая трансформация в MWS AI продолжится. В планах — внедрение новых функциональных блоков: адаптации сотрудников, оценки KPI, развития компетенций.

Также MWS AI и Directum начали совместное тестирование интеграции Directum HR Pro с языковой моделью Cotype разработки MWS AI для дальнейшей трансформации кадровых процессов. ИИ-агент на базе модели будет отвечать на вопросы сотрудников по документам компании. Следующим этапом может стать выполнение кадровых операций через диалог с агентом. Например, по просьбе сотрудника оформить отпуск агент сможет уточнить даты, подготовить заявление и направить его на согласование в Directum HR Pro.