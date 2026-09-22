«Мой Класс» запустил собственный мессенджер для учебных центров

Российский разработчик CRM-системы для образовательного бизнеса «Мой Класс» запустил встроенный мессенджер. Новый инструмент позволяет сотрудникам учебных центров, преподавателям и ученикам общаться внутри CRM, не переходя в сторонние приложения. Об этом CNews сообщили представители «Моего Класса».

Идея собственного мессенджера появилась в ответ на запрос пользователей «Моего Класса». Сегодня учебные центры часто используют несколько мессенджеров для связи с учениками. На фоне ограничений и нестабильной работы отдельных сервисов администратору приходится дублировать сообщения в разных каналах и отслеживать ответы сразу в нескольких приложениях. По оценке команды «Моего Класса», на такую коммуникацию может уходить до половины рабочего дня.

«Для учебного центра коммуникация с учениками — такая же ежедневная задача, как управление расписанием или прием оплат. При этом долгое время она оставалась вынесенной за пределы CRM. Мы решили изменить это и сделать общение частью единого рабочего пространства. Теперь администратору не нужно переключаться между приложениями, чтобы связаться с учеником и отследить его ответ», — сказал Максим Черанев, генеральный директор «Мой Класс».

Внутренний мессенджер получил название «Мой Чат». В первой версии доступны три основных сценария общения: персональные чаты между преподавателем и учеником, персональные чаты сотрудников, групповые чаты и каналы, а также возможность модерировать переписку. Пользователи могут отправлять текстовые и голосовые сообщения, файлы и медиа, отвечать и редактировать сообщения, искать информацию в переписке, получать уведомления и пуши.

Мессенджер работает внутри закрытого контура CRM и доступен только зарегистрированным пользователям системы. Настройки ролей и конфиденциальности позволяют учебному центру разграничивать доступ к контактам и управлять взаимодействием сотрудников и учеников.

Новая функция вышла в бета-версии. Чат с сотрудниками доступен на любом тарифе, а чат с учениками – на тарифе PRO с личным кабинетом.