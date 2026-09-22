CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усовершенствовал 4G в Черемховском районе Приангарья

Для жителей Черемхово и Черемховского района улучшили сотовую связь. Техническая служба «МегаФона» провела модернизацию сети, чтобы абоненты могли без помех созваниваться с близкими и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами на комфортных скоростях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения работы сотовой связи коснулись Черемхово, Михайловки, Алехино, Нижней Ирети, Онота и Парфеново. На базовых станциях частоты прежнего поколения перевели в более современный стандарт, а также активировали дополнительные низко- и среднечастотные диапазоны LTE.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

В результате модернизации увеличились скорости мобильного интернета, расширилась зона покрытия сети и повысилась стабильность соединения. Теперь абонентам стало комфортнее пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами, например, загружать объемные файлы, смотреть видео в соцсетях или общаться с близкими в мессенджерах.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, что позволяет своевременно увеличивать ее пропускную способность и сохранять высокие скорости передачи данных. Так, заметив растущую активность потребления телеком-услуг в Черемховском районе, мы усилили производительность существующих объектов связи в ряде населенных пунктов. Работы активно проходят и на остальной территории региона: с начала года уже было построено и модернизировано порядка 350 базовых станций», — сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще